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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Consiglio Ue, guerra in Medio Oriente al centro del vertice di domani. Macron vede Merz

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©Ansa

Al vertice del 19 e 20 marzo si discuterà dell'escalation militare dopo gli attacchi di usa e Israele all'Iran, comprese le relative conseguenze per l'Unione europea in termini di prezzi dell'energia e di sicurezza energetica. Oggi, alla vigilia del vertice, incontro tra il presidente francese e il cancelliere tedesco. E Mattarella incontra Meloni e altri membri del governo. La premier, in serata, è attesa a Bruxelles

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Quello del 19 e 20 marzo sarà un Consiglio europeo molto delicato. Si discuterà dell'escalation militare in Medio Oriente e della situazione in Iran, comprese le relative conseguenze per l'Unione europea in termini di prezzi dell'energia e di sicurezza energetica (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA SUL CONFLITTO). E, proprio alla vigilia del vertice, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz si incontrano, questa sera, a Bruxelles "per continuare la tradizione di scambi e coordinamento", come ha dichiarato alla stampa l'Eliseo. Intanto, questa mattina, sempre in vista del Consiglio europeo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra a colazione la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e altri membri del governo. Poi la premier, in serata, arriverà a Bruxelles.

I temi al centro del Consiglio

Nello specifico, a Bruxelles i leader dell’Ue discuteranno della situazione in Iran e nella regione, oltre che della risposta dell'Ue alle ricadute geopolitiche ed economiche, tra cui ci sono, principalmente, l’aumento dei prezzi dell'energia e i timori sulla sicurezza energetica. Ma al centro del confronto ci sarà anche il tema della protezione dei cittadini e delle imprese dell'Ue e quello degli sforzi per allentare le tensioni internazionali. In precedenza, in occasione di una riunione in videoconferenza con i leader del Medio Oriente sulla guerra in Iran, il presidente Costa e la presidente von der Leyen avevano sottolineato l'impegno dell'Ue a favore del partenariato, della sicurezza e della prosperità nella regione. In questo contesto, i leader discuteranno anche della preoccupante situazione in Libano, a Gaza e in Cisgiordania.

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