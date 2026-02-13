Oleksiy Loginov era un portiere di hockey su ghiaccio, cresciuto nel club Sokil e poi negli Ice Wolves di Kiev. Aveva vinto medaglie nei campionati giovanili e senior. È morto in combattimento nel novembre 2023 nel distretto di Severodonetsk. Pavlo Ischencko, 33 anni, pugile peso gallo noto come “Wild Man”, era campione mondiale ed europeo e quattro volte campione ucraino. È stato ucciso nei primi giorni di servizio militare in prima linea, nell’ottobre 2025.

