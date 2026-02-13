Olimpiadi invernali 2026, attesa per snowboard, pattinaggio di velocità e biathlon. LIVE
Secondo venerdì ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina con sette gare da medaglia in programma soprattutto con lo snowboard, il pattinaggio di velocità e il biathlon. Ieri Lollobrigida d'oro così come Brignone nel Super G. Medaglia d'argento per Arianna Fontana nella finale dei 500 metri dello short track. Bronzo per gli azzurri dello slittino nella prova a squadre
Settimo giorno di gare nel programma delle Olimpiadi invernali (IL MEDAGLIERE DI MILANO CORTINA). Occhi puntati soprattutto su sci di fondo, biathlon, pattinaggio di velocità e pattinaggio di figura maschile che assegnano medaglie. Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio e skeleton.
Ieri intanto Francesca Lollobrigida ha conquistato la seconda medaglia d'oro di queste Olimpiadi vincendo anche i 5000 metri del pattinaggio di velocità. Primo gradino del podio anche per Federica Brignone nel SuperG, che ha parlato di un oro "speciale". Medaglia d'argento per Arianna Fontana nella finale dei 500 metri dello short track. E bronzo per gli azzurri nello slittino nella prova a squadre. Sfortunata Sofia Goggia, caduta in gara nel SuperG. (TUTTE LE MEDAGLIE AZZURRE)
La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria per positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo del 26 gennaio scorso, riconoscendo il "fumus boni iuris", ovvero l'apparente fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. Lo riferisce la federazione Sport Invernali (Fisi).
Heraskevych, atleti ucraini su casco vietato alle Olimpiadi: chi erano
Oltre 20 fotografie in bianco e nero applicate su un casco da gara: sono i volti di alcuni atleti e allenatori ucraini uccisi dall’inizio dell’aggressione russa. A portarli in pista è stato Vladyslav Heraskevych, campione di skeleton e portabandiera per Kiev alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un gesto che gli è costato la squalifica per violazione della norma 50 del regolamento Cio. Dietro il caso di Heraskevych, però, ci sono le storie di oltre 20 vite spezzate dalla guerra, rappresentative delle oltre 600 vittime del mondo dello sport ucraino. Ecco le loro storie.
Coventry: "Da Brignone e Fontana storie di grande resilienza"
"Sono stata molto fortunata ad aver potuto assistere alle medaglie di Federica e Arianna. Sono state semplicemente incredibili. Le loro storie di resilienza e lotta sono state davvero messe in mostra. Sono atlete per cui nutro grande rispetto". L'ha detto Kirsty Coventry, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, parlando in conferenza stampa a Milano delle medaglie di Federica Brignone e Arianna Fontana.
Snowboard cross, quinto tempo per Michela Moioli
Sono arrivate buone sensazioni per Michela Moioli, che ha completato la sua prima manche di qualificazione. 1.13.63: questo il tempo della atleta azzurra che ottiene la quinta prestazione a 1.34 dal miglior tempo, fatto segnare finora dalla ceca Adamczykova.
Al via lo snowboard cross, speranze per l'azzurra Moioli
E' iniziata la prima manche dello snowboard cross a Livigno. Grande attesa per la prova di Michela Moioli, campionessa del mondo in carica.
Ricorso di Passler accolto, l'atleta parteciperà alle Olimpiadi
"La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler avverso la sospensione provvisoria seguita ad una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio, riconoscendo il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L’esito consente all’atleta di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi". Si legge in una nota della Federazione Italiana Sport Invernali.
“La Federazione accoglie con piacere l’esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra”, commenta Flavio Roda, Presidente Fisi.
Anche la diretta interessata tira un sospiro di sollievo: “Sono stati giorni molto difficili – spiega Passler -. Ho sempre creduto nella mia buona fede. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon”.
Milano-Cortina, le medaglie in palio oggi
L'Italia di curling maschile in gara
Dopo l'esordio vincente contro la Svezia, la nazionale di Joel Retornaz e Amos Mosaner ritorna in campo contro una delle squadre più quotate, ovvero la Gran Bretagna. Queste le partite di questa mattina del round robin:
- Italia-Gran Bretagna
- Canada-USA
- Cina-Norvegia
- Svizzera-Rep. Ceca
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 17 medaglie. Il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali è di 20, stabilito a Lillehammer nel 1994
Milano-Cortina, il programma di venerdì 13 febbraio
- ore 9.05 - CURLING (uomini, round robin): Canada-Stati Uniti, Gran Bretagna-ITALIA, Cina-Norvegia, Svizzera-Rep. Ceca
- ore 10 - SNOWBOARD: SBX donne (manche 1&2)
- ore 11.45 - SCI DI FONDO: 10km TL individuale uomini
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Finlandia-Svezia
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): ITALIA-Slovacchia
- ore 13.30 - SNOWBOARD: SBX donne (fasi finali)
- ore 14 - BIATHLON: Sprint 10km uomini
- ore 14.05 - CURLING (donne, round robin): Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Stati Uniti-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud
- ore 16 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 10.000m uomini
- ore 16 - SKELETON: Donne (batteria 1)
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Francia-Rep. Ceca
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, quarti di finale): Rep. Ceca-Svezia
- ore 17.48 - SKELETON: Donne (batteria 2)
- ore 19 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Singolo maschile (programma libero)
- ore 19.05 - CURLING (uomini, round robin): Svizzera-Cina, Rep. Ceca-Norvegia, Germania-ITALIA, Canada-Svezia
- ore 19.30 - SKELETON: Uomini (batteria 3)
- ore 19.30 - SNOWBOARD: Halfpipe uomini (finale)
- ore 21.05 - SKELETON: Uomini (batteria finale)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Canada-Svizzera
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, quarti di finale): ITALIA-Stati Uniti
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 17
I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 febbraio e l'accensione dei bracieri - si chiuderanno il 22 febbraio. Gli Azzurri puntano a un obiettivo storico: battere il record dei sette ori vinti nel 1994 a Lillehammer. Sono più di 3.500 gli atleti provenienti da 93 Paesi che si contendono le 195 medaglie in 16 discipline olimpiche e sei sport paralimpici, con la novità del debutto dello sci alpinismo.
Gli italiani in gara oggi
Oggi occhi puntati soprattutto su sci di fondo, biathlon, pattinaggio di velocità e pattinaggio di figura maschile che assegnano medaglie. Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio e skeleton. Ecco tutti gli appuntamenti di oggi degli azzurri.
Il medagliere Olimpico, Italia in seconda posizione
Ancora medaglie per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Quattro quelle conquistate ieri: 2 ori con la Brignone nel superG e la Lollobrigida nei 5mila del pattinaggio velocità; argento della Fontana nello short track; bronzo della staffetta mista nello slittino