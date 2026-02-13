Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 13 febbraio

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 13 febbraioSport
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 proseguono, anche oggi 13 febbraio, con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia. Occhi puntati soprattutto su sci di fondo, biathlon, pattinaggio di velocità e pattinaggio di figura maschile che assegnano medaglie. Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio e skeleton. Ecco tutti gli appuntamenti di oggi degli azzurri.
Gli italiani in gara oggi 13 febbraio
Qui di seguito tutte le gare in cui oggi, 13 febbraio, sono coinvolti le atlete e gli atleti italiani:
Curling
Girone uomini Sessione 3
- Gran Bretagna vs Italia alle 9.05
Girone uomini Sessione 4
- Germania vs Italia alle 19.05
Gli italiani: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini e Joel Thierry Retornaz
Snowboard
SBX donne Seeding
- Manche 1 alle 10 e Manche 2 alle 10.55
- Ottavi di finale alle 13.30
- Eventuali quarti di finale alle 14.03
- Eventuali semifinali alle 14.24
- Eventuale finale alle 14.41
Le italiane: Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner
Sci di fondo
- 10 km tecnica libera individuale uomini (medaglia) alle 11.45
Gli italiani: Simone Daprà, Martino Carollo, Davide Graz e Simone Mocellini
Hockey su ghiaccio
Uomini Turno preliminare
- Italia vs Slovacchia alle 12.10
Gli italiani: Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti
Donne Quarti di finale play-off alle 21.10
- Stati Uniti vs Italia
Le italiane: Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino, Amie Fielding Varano
Biathlon
- Sprint 10 km uomini (medaglia) alle 14
Gli italiani: Elia Zeni, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel
Pattinaggio di velocità
- 10.000m uomini (medaglia) alle 16
Gli italiani: Riccardo Lorello e Davide Ghiotto
Skeleton
- Individuale donne Batteria 1 alle 16 e Batteria 2 alle 17.48
Le italiane: Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio
- Individuale uomini Batteria 3 alle 19.30 e Batteria 4 alle 21.05
Gli italiani: Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari
Pattinaggio di figura
- Singolo maschile - Programma libero (medaglia) alle 19
Gli italiani: Matteo Rizzo e Daniel Grassl
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 17 medaglie. Il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali è di 20, stabilito a Lillehammer nel 1994