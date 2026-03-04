Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2 in semifinale

Lazio e Atalanta hanno pareggiato 2-2 nell'andata della semifinale di Coppa Italia, giocata a Roma. Biancocelesti avanti due volte, prima con Dele Bashiru e poi con Dia per i biancocelesti. Primo pareggio bergamasco firmato da Pasali e finale fissato sul 2-2 da Musah.