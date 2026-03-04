Offerte Sky
Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2 in semifinale

Sport
©Ansa

Padroni di casa avanti con Dele Bashiru e raggiunti da Pasalic. Poi a Dia risponde Musah. Tutto rinviato al ritorno a Bergamo

ascolta articolo

Lazio e Atalanta hanno pareggiato 2-2 nell'andata della semifinale di Coppa Italia, giocata a Roma. Biancocelesti avanti due volte, prima con Dele Bashiru e poi con Dia per i biancocelesti. Primo pareggio bergamasco firmato da Pasali e finale fissato sul 2-2 da Musah.

Primo tempo

Nel primo tempo parte meglio l'Atalanta. Dopo 4 minuti, Pasalic ci prova su cross di De Roon ma trova pronto Provedel. Quattro minuti dopo Krstovic esulta ma il suo gol viene annullato per la posizione di Zappacosta, autore del passaggio. Al 12' ancora Pasalic di testa mette fuori. La Lazio si fa vedere al 25' con Maldini lanciato da Zaccagni, ma Hien allontana la minaccia. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 dopo altri due tentativi bergamaschi con Samardzic (fuori) e Zappacosta, che l 40' centra la traversa.

Secondo tempo

Lazio avanti in avvio di ripresa, con Dele-Bashiru che supera Carnesecchi in uscita su lancio di Maldini. Al 51' arriva il pareggio immediato dell'Atalanta con Pasalic, abile e svelto nel riprendere il pallone respinto da Provedel dopo la conclusione di Samardzic. La Lazio torna in avanti e ci prova dalla distanza con Taylor al 59', ma Carnesecchi manda in angolo. All'87' il nuovo vantaggio biancoceleste con Dia. L'Atalanta però pareggia ancora una volta, al 90', con un destro da lontano di Musah. 

Il tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor (38' st Belahyane sv); Isaksen (19' st Cancellieri), Maldini (31' st Dia), Zaccagni (31' st Noslin). In panchina: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Pedro, Ratkov, Hysaj, Provstgaard, Przyborek, Lazzari. Allenatore: Sarri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (19' st Kossounou), Hien, Kolasinac (30' st Ahanor); Zappacosta, De Roon (19' st Musah), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (30' st Sulemana), Zalewski; Krstovic (40' st Scamacca sv). In panchina: Rossi, Sportiello, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Vavassori. Allenatore: Palladino.
ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

RETI: 2' st Dele-Bashiru, 6' st Pasalic, 42' st Dia, 45' st Musah.
Ammoniti: De Roon, Pasalic, Hien.
Angoli: 1-3.
Recupero: 2'; 5'. 

