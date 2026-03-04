Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giornata mondiale del tennis, gli italiani e le italiane più vincenti di sempre

Sport fotogallery
15 foto
©Getty

Dai campioni Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, alle giocatrici che hanno fatto la storia come Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, fino alla nuova generazione rappresentata da Jannik Sinner, l'Italia del tennis ha costruito una storia ricca di successi. In occasione della Giornata mondiale del tennis, che ogni anno si celebra il 4 marzo, ecco tutti i giocatori e le giocatrici azzurre più vincenti di sempre

Sport: Ultime gallery

Giornata mondiale del tennis, gli italiani più vincenti di sempre

Sport

Dai campioni Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, alle giocatrici che hanno fatto la storia come...

15 foto

Europa League e Conference League, le squadre qualificate agli ottavi

Sport

Dopo gli spareggi, si è delineato il quadro delle squadre che si sono qualificate agli ottavi di...

12 foto

Champions League, le squadre qualificate agli ottavi di finale

Sport

Al termine del girone unico della "fase a campionato", le prime otto classificate sono volate...

17 foto

Serie A, da Tudor a Baroni: allenatori esonerati nel 2025/26

Sport

L’ormai ex allenatore del Torino è il settimo a essere sollevato dall’incarico nel corso di...

16 foto
Serie A

Olimpiadi invernali 2026, le foto più iconiche di Milano Cortina

Sport

Quelle di Milano Cortina 2026 sono state Olimpiadi che ci hanno regalato tantissime emozioni,...

13 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Ucraina, Cremlino esclude nuovi negoziati di pace ad Abu Dhabi. LIVE

    live Mondo

    Il presidente ucraino Zelensky al Corriere della Sera: "Putin ha perso l'inverno. Io non lascerò...

    Guerra Iran, figlio Khamenei eletto nuova Guida suprema. LIVE

    live Mondo

    Un raid ha preso di mira il palazzo dove era riunita l'Assemblea degli Esperti per eleggere la...

    Terra dei fuochi, confisca da 205 milioni per i fratelli Pellini

    Cronaca

    Sigilli ai beni di Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini in 7 province, da Roma a Cosenza: tra...