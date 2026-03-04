Giornata mondiale del tennis, gli italiani più vincenti di sempre

Giornata mondiale del tennis, gli italiani e le italiane più vincenti di sempre
Dai campioni Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, alle giocatrici che hanno fatto la storia come Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, fino alla nuova generazione rappresentata da Jannik Sinner, l'Italia del tennis ha costruito una storia ricca di successi. In occasione della Giornata mondiale del tennis, che ogni anno si celebra il 4 marzo, ecco tutti i giocatori e le giocatrici azzurre più vincenti di sempre
- Pioniere del tennis azzurro, Nicola Pietrangeli ha vinto 2 titoli del Grande Slam in singolare, trionfando per due volte al Roland Garros (nel 1959 e nel 1960). Il tennista romano, morto a 92 anni il 1° dicembre 2025, ha raggiunto anche altre due finali a Parigi. Nel corso della sua carriera ha conquistato in totale oltre 40 titoli internazionali tra circuito maggiore e tornei pre-Open Era. Numero 3 del mondo dal 1959 al 1961, è considerato uno dei tennisti italiani migliori di sempre.
- Tra i tennisti più vincenti di sempre c'è anche Adriano Panatta. Nel 1976 ha vinto il Roland Garros, conquistando il suo primo titolo del Grande Slam in singolare. Protagonista della storica vittoria in Coppa Davis nello stesso anno, Panatta ha conquistato in carriera 10 titoli Atp in singolare. È anche l’unico italiano dell’era Open ad aver trionfato a Parigi in campo maschile.
- Protagonista della storica vittoria italiana in Coppa Davis nel 1976, Paolo Bertolucci ha conquistato 6 titoli Atp in singolare tra il 1974 e il 1977, diventando numero 12 del mondo. In doppio, specialità in cui ha trionfato soprattutto in coppia con Adriano Panatta, ha vinto 12 titoli Atp e disputato la finale al Roland Garros 1974.
- Protagonista della generazione d’oro degli anni ’70, Corrado Barazzutti ha vinto 5 titoli Atp in singolare e ha raggiunto la semifinale agli US Open nel 1977 e al Roland Garros nel 1978. Uno degli artefici del trionfo italiano in Coppa Davis nel 1976, insieme a Panatta e Bertolucci, Barazzutti è uno dei giocatori italiani più vincenti dell’era Open per numero di tornei e risultati nei Major.
- Prima italiana a vincere uno Slam in singolare nell’era Open, Francesca Schiavone ha vinto uno storico Roland Garros nel 2010. La tennista milanese ha disputato anche un’altra finale a Parigi nel 2011. In carriera ha vinto 8 titoli Wta in singolare e con la Nazionale ha contribuito a più successi in Fed Cup.
- Tra le tenniste più vincitrici di sempre troviamo anche Flavia Pennetta. Tra i suoi più grandi successi c'è la vittoria dello Us Open nel 2015: il suo primo titolo del Grande Slam in singolare. In carriera, Pennatta ha conquistato 11 titoli Wta in singolare. In doppio, è stata numero 1 del mondo vincendo uno Slam (l'Australian Open nel 2011), per un totale di 17 titoli Wta in doppio.
- Tra le italiane più titolate di sempre, Sara Errani ha ha vinto 9 titoli Wta in singolare. Finalista al Roland Garros nel 2012 in singolare, la tennista bolognese ha conquistato in doppio ben 5 titoli del Grande Slam e raggiunto la numero 1 mondiale della specialità, con oltre 25 titoli Wta in doppio complessivi.
- Finalista agli US Open 2015 in singolare, Roberta Vinci ha vinto 10 titoli Wta in singolare. In doppio, la tennista pugliese è stata numero 1 del mondo e ha conquistato ben 5 titoli del Grande Slam, per un totale di 25 titoli Wta di doppio. Insieme a Sara Errani ha formato una delle coppie più vincenti dell’ultimo decennio.
- Tra i tennisti più vincenti dell'era Open, Fabio Fognini ha conquistato 9 titoli Atp in singolare, tra cui il Masters 1000 di Monte Carlo 2019. E in singolare, è stato top 10 mondiale. In doppio, invece, il tennista ligure ha conquistato, insieme a Simone Bolelli, un titolo del Grande Slam (l'Australian Open nel 2015) e diversi titoli Atp.
- Tra le tenniste italiane più titolate dell’era moderna, Camila Giorgi ha vinto 4 titoli Wta in singolare, tra cui il prestigioso Wta 1000 di Montreal nel 2021, e ha raggiunto il best ranking di numero 26 del mondo nel 2018. Nei tornei del Grande Slam il suo miglior risultato è stato i quarti di finale a Wimbledon nel 2018.
- Simbolo della nuova era del tennis italiano, Jannik Sinner è il primo azzurro a raggiungere la vetta del ranking Atp. In carriera ha conquistato 4 titoli del Grande Slam in singolare: l'Australian Open nel 2024, lo US Open nel 2024, ancora l'Australian Open nel 2025 e lo storico Wimbledon nel 2025. Ha vinto oltre 15 titoli ATP complessivi in singolare, tra cui Masters 1000. Il campione altoatesino, che ha guidato anche l’Italia al trionfo in Coppa Davis, è diventato il giocatore italiano più vincente nell’era moderna.
- Finalista a Wimbledon nel 2021, Matteo Berrettini è stato il primo italiano in 144 anni a riuscire in questa impresa. Ha vinto 7 titoli Atp in singolare, tra cui due al Queen’s Club. Nel corso della sua carriera ha raggiunto più semifinali nei Major e la top 10 mondiale, diventando uno dei giocatori italiani più vincenti in termini di tornei Atp nell’era moderna.
- In finale al Roland Garros e a Wimbledon nel 2024, Jasmine Paolini è la prima italiana dell’era Open a raggiungere l’ultimo atto ai Championships, tornando in finale a Parigi 13 anni dopo Francesca Schiavone. In carriera ha conquistato 2 titoli Wta in singolare (Portorose nel 2021 e Dubai nel 2024) superando la top 5 mondiale. In doppio, insieme a Sara Errani, ha vinto un titolo Wta 1000 (gli Internazionali di Roma nel 2024) e ha raggiunto la finale del Roland Garros nel 2024.
- Talento della nuova generazione azzurra, Lorenzo Musetti ha conquistato 2 titoli Atp in singolare (Amburgo nel 2022 e Napoli nel 2022) e raggiunto la top 20 mondiale. Nei tornei del Grande Slam ha raggiunto la semifinale a Wimbledon nel 2024 e diversi quarti di finale nei Masters 1000. Il tennista carrarese è uno dei giocatori italiani più vincenti e promettenti dell’ultimo decennio.