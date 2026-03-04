Giornata mondiale del tennis, gli italiani più vincenti di sempre

Dai campioni Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, alle giocatrici che hanno fatto la storia come Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, fino alla nuova generazione rappresentata da Jannik Sinner, l'Italia del tennis ha costruito una storia ricca di successi. In occasione della Giornata mondiale del tennis, che ogni anno si celebra il 4 marzo, ecco tutti i giocatori e le giocatrici azzurre più vincenti di sempre