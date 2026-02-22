Olimpiadi Milano Cortina 2026, la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. FOTO
Alle 20.30 è iniziata la cerimonia di chiusura di questi XXV Giochi invernali. “Beauty in Action” è il titolo dello spettacolo che celebra l'Italia e mescola sport, danza e musica, tra il classico di Roberto Bolle e la dance ultramoderna di Gabry Ponte. Tra gli ospiti già annunciati anche Benedetta Porcaroli e Achille Lauro. Presente la premier Giorgia Meloni. Verona ospiterà anche l'altra grande cerimonia, quella che aprirà le Paralimpiadi il 6 marzo
- Alle 20.30, all’Arena di Verona, è iniziata la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. “Beauty in Action” è il titolo dello spettacolo che segna la fine dei XXV Giochi invernali. Verona ospiterà anche un’altra importante cerimonia, quella che aprirà le Paralimpiadi il 6 marzo.
- La cerimonia di chiusura mescola sport, danza e musica. La cerimonia vuole essere una grande festa collettiva, un racconto del nostro Paese. A portare il tricolore sono la biathleta Lisa Vittozzi e il pattinatore Davide Ghiotto, in rappresentanza degli atleti e delle atlete che hanno regalato all’Italia un’edizione record con 30 medaglie vinte.
- La cerimonia si apre sulle note de La Traviata. Al centro dell’Arena, su Libiamo ne’ lieti calici, prende la scena Rigoletto, protagonista di un'altra opera di Giuseppe Verdi. Poi appaiono altre figure iconiche dell’Opera Lirica, da Madama Butterfly a Figaro a Aida.
- Sul palco il classico di Roberto Bolle e la dance ultramoderna di Gabry Ponte. Tra i nomi annunciati in anticipo anche l’attrice Benedetta Porcaroli, il cantante Achille Lauro e i Major Lazer.
- Presente la premier Giorgia Meloni. Assenti, tra i leader degli altri Paesi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello francese Emmanuel Macron. Non c’è neppure Sébastien Lecornu, premier della Francia che "erediterà" l'edizione 2030 dei Giochi invernali.
- Nel corso della cerimonia, come usanza per il Paese ospitante, è stata mostrata dal bandiera italiana. In foto, l’arrivo della bandiera a fianco a quella olimpica.
- Nel corso della cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina 2026 si sono tenute diverse performance: in foto Charity Dago come Aida.
- Nel corso della cerimonia si è esibito anche l’attore Stefano Scandaletti, che ha interpretato il personaggio di Rigoletto.
- A Verona hanno sfilato anche gli atleti e le atlete italiane che hanno vinto una medaglia nel corso delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.