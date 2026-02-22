Alle 20.30 è iniziata la cerimonia di chiusura di questi XXV Giochi invernali. “Beauty in Action” è il titolo dello spettacolo che celebra l'Italia e mescola sport, danza e musica, tra il classico di Roberto Bolle e la dance ultramoderna di Gabry Ponte. Tra gli ospiti già annunciati anche Benedetta Porcaroli e Achille Lauro. Presente la premier Giorgia Meloni. Verona ospiterà anche l'altra grande cerimonia, quella che aprirà le Paralimpiadi il 6 marzo