Milano Cortina, Italia a quota 30 medaglie. Oggi cerimonia di chiusura

Olimpiadi invernali 2026, Italia a quota 30 medaglie. Oggi la cerimonia di chiusura. LIVE
Ieri tre medaglie azzurre: oro e argento nello ski cross con Simone Deromedis e Federico Tomasoni, bronzo per Andrea Giovannini nella mass start di pattinaggio velocità. Attesa per le ultime gare e per il gran finale all'Arena di Verona con la cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026
Cala il sipario sulle Olimpiadi Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura a Verona con Roberto Bolle e Achille Lauro. Italia record con 30 medaglie (I RISULTATI DI OGGI - IL MEDAGLIERE DI MILANO-CORTINA - FOTO). Doppietta azzurra nello Skicross olimpico: oro per Deromedis, argento per Tomasoni che omaggia con un sole sul casco Matilde Lorenzi, la fidanzata morta del 2024 in un incidente sugli sci. Bronzo per Giovannini nel pattinaggio: è la 30esima medaglia per l'Italia. Sfuma un'altra vittoria per Lollobrigida. Si guarda già a Francia 2030 ma con l'esempio dell'Italia.
Ultima giornata di gare, il programma odierno
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 30 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20.
Milano-Cortina, squalificata la squadra di bob di Israele
Con una mossa a sorpresa, Israele ha squalificato la propria squadra olimpica di bob ai giochi di Milano-Cortina per aver mentito ai funzionari del Comitato nazionale. In una dichiarazione pubblicata dal Times of Israel, il Comitato Olimpico israeliano afferma di aver impedito alla squadra di gareggiare oggi dopo che uno dei suoi atleti ha mentito ai funzionari olimpici per consentire a un compagno di squadra, Ward Fawarseh, di gareggiare al suo posto. Ieri, Israele ha gareggiato con la squadra composta da AJ Edelman, Menachem Chen, Uri Zisman e Omer Katz. Stamattina, in base al programma ufficiale, la squadra avrebbe dovuto nuovamente gareggiare, ma con gli atleti Edelman, Chen, Fawarseh e Katz. "La squadra di bob ha chiesto di includere Ward Fawarseh, parte del team ma solo come riserva, nella competizione. Secondo il regolamento, questo e' consentito solo se uno degli atleti è infortunato o malato", ha riferito il Comitato Olimpico Israeliano. "Per rendere possibile ciò, uno dei membri della squadra, incoraggiato dai suoi compagni, ha dichiarato di non sentirsi bene. Si è persino sottoposto a una visita medica e ha firmato una dichiarazione giurata affinchè il Comitato Olimpico potesse richiedere l'approvazione per una sostituzione", si legge nella dichiarazione. Se fosse sceso sul ghiaccio, Fawarseh sarebbe stato il primo atleta druso israeliano a partecipare alle Olimpiadi. In seguito, ha riferito l'OCI, "ha ammesso al capo della delegazione di aver agito in modo improprio. Ciò ha costretto il Comitato Olimpico Israeliano a ritirare la richiesta e a squalificare la sostituzione". L'OCI ha sottolineato che il comportamento della squadra e' stato "improprio" e "contrario alla correttezza e alla sportività".
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 30
I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 febbraio e l'accensione dei bracieri - si chiuderanno il 22 febbraio. Gli Azzurri hanno già raggiunto un obiettivo storico: superare il record dei sette ori vinti nel 1994 a Lillehammer. Sono più di 3.500 gli atleti provenienti da 93 Paesi che si contendono le 195 medaglie in 16 discipline olimpiche e sei sport paralimpici, con la novità del debutto dello sci alpinismo.
Milano Cortina: tra Kostner e Malinin, il pattinaggio saluta i Giochi con il gala
Il pattinaggio di figura ha salutato definitivamente i Giochi di Milano Cortina con una parata di stelle. Al Forum di Assago è andata in scena la serata di gala, con tutti i protagonisti delle competizioni olimpiche che sono scesi sul ghiaccio per regalare spettacolo un'ultima volta, fuori dalle competizioni. Ad aprire la serata è stata Carolina Kostner, ex campionessa mondiale e bronzo olimpico a Sochi 2014. La bolzanina è tornata dopo anni a esibirsi, sulle note di Moon Lake. Poi è stato il momento di Daniel Grassl, che ha omaggiato Ornella Vanoni sulle note di 'Sant'Allegria'; più tardi ancora azzurri, con una prova corale sulle note del 'Nessun Dorma' interpretato da Luciano Pavarotti. Tra le stelle internazionali più in vista le esibizioni di Kaori Sakamoto e di un applauditissimo Ilia Malinin, prima della grande chiusura con la classe 2005 Alysa Liu, la nuova superstar del movimento femminile.