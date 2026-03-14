F1, Gp Cina: Russel vince la gara sprint davanti alle due Ferrari

Una conferma ma anche buoni segnali dalle Ferrari. Questo il riassunto di quanto accaduto nella gara Sprint del Gran Premio di Cina, gara corta del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 dopo quello in Australia, dominato sempre dalla Mercedes. Anche in questo caso, proprio come a Melbourne, a trionfare è stato George Russell, partito dalla pole position, che ha preceduto i due piloti del Cavallino. Attesa per le qualifiche
George Russell su Mercedes ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. La gara è stata condizionata dall'ingresso della safety car a pochi chilometri dal termine. Ad un giro dalla fine Hamilton, tra l'altro, è riuscito a passare Norris e salire così al terzo posto finale. Russel, già vincitore del primo Gran Premio in Australia, si è imposto con un distacco di 0"674 su Leclerc e di 2"554 su Hamilton. Dopo la gara sprint sono partite le qualifiche per il Gp, in programma domani, domenica 15 marzo, live su Sky e in streaming su NOW.
La gara sprint
Una conferma ma anche buoni segnali dalle Ferrari. Questo, dunque, il riassunto di quanto accaduto nella gara Sprint del Gran Premio di Cina, gara corta del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 dopo quello in Australia, dominato sempre dalla Mercedes. Anche in questo caso, proprio come a Melbourne, a trionfare è stato George Russell, partito dalla pole position, che ha preceduto i piloti del Cavallino. Bloccato al via Andrea Kimi Antonelli, il giovane italiano della Mercedes che partiva dalla seconda posizione, penalizzato nel corso della gara per un incidente con Hadjar e quinto al traguardo dietro la McLaren di Lando Norris. Sesto il compagno di scuderia, Oscar Piastri mentre hanno chiuso la zona punti la Racing Bulls di Liam Lawson e la Haas di Oliver Bearman, scuola Ferrari, ottavo. Nessun punto invece per la Red Bull di Max Verstappen, in difficoltà e soltanto nono sul circuito di Shanghai.