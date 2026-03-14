F1, Gp Cina: Russel vince la gara sprint davanti alle due Ferrari

George Russell su Mercedes ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. La gara è stata condizionata dall'ingresso della safety car a pochi chilometri dal termine. Ad un giro dalla fine Hamilton, tra l'altro, è riuscito a passare Norris e salire così al terzo posto finale. Russel, già vincitore del primo Gran Premio in Australia, si è imposto con un distacco di 0"674 su Leclerc e di 2"554 su Hamilton. Dopo la gara sprint sono partite le qualifiche per il Gp, in programma domani, domenica 15 marzo, live su Sky e in streaming su NOW.