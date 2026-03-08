Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, Gp Australia: vince Russell davanti ad Antonelli, terza la Ferrari di Leclerc. VIDEO

Sport

l britannico su Merceds ha trionfato a Melbourne nella prima delle 24 gare della stagione 2026 di Formula 1, davanti al compagno di squadra, l'italiano Kimi Antonelli, sul circuito dell'Albert Park. Le due Frecce d'Argento, già dominanti nelle qualifiche di sabato, hanno replicato la loro prestazione in gara, piazzandosi ben davanti alle due Ferrari del pilota monegasco Charles Leclerc e del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton

ascolta articolo

Doppietta Mercedes nel Gran Premio d'Australia, gara d'apertura della stagione 2026 di Formula 1. George Russell ha vinto la corsa sul circuito semi cittadino dell'Albert Park di Melbourne precedendo il compagno di squadra, l'italiano Kimi Antonelli, e la Ferrari di Charles Leclerc. Quarta l'altra Rossa di Lewis Hamilton. Quinta posizione nel Gran Premio d'Australia per la McLaren di Norris davanti alla Red Bull di Verstappen ed alla Haas di Bearman. Ottava la Racing Bulls di Lindblad che ha preceduto la Audi di Bortroletto e la Alpine di Gasly che chiude la top ten. 

Sport: Ultime notizie

F1, Gp Australia: vince Russell, terza la Ferrari di Leclerc

Sport

l britannico su Merceds ha trionfato a Melbourne nella prima delle 24 gare della stagione...

Paralimpiadi invernali Milano Cortina, oggi le prime medaglie

Sport

Prime medaglie azzurre ai Giochi: argento per Chiara Mazzel nella discesa ipovedenti AS2 e bronzo...

Serie A: Juve-Pisa 4-0, Atalanta-Udinese 2-2 e Cagliari-Como 1-2 VIDEO

Sport

Prosegue la 28esima giornata di campionato. Nel match delle 15 il Como ha battuto in trasferta...

Partite Serie A

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026

Sport

I Giochi paralimpici invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la...

6 Nazioni, Italia-Inghilterra 23-18: prima vittoria azzurra su inglesi

Sport

L'Italia, in rimonta, ha battuto l'Inghilterra 23-18 in una partita della quarta giornata del Sei...

Italy s Leonardo Marin (L) celebrates with teammate Italy s Lorenzo Pani after scoring during the Six Nations rugby match between Italy and England at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 7 March 2026. ANSA/FABIO FRUSTACI

Sport: I più letti