Doppietta Mercedes nel Gran Premio d'Australia, gara d'apertura della stagione 2026 di Formula 1. George Russell ha vinto la corsa sul circuito semi cittadino dell'Albert Park di Melbourne precedendo il compagno di squadra, l'italiano Kimi Antonelli, e la Ferrari di Charles Leclerc. Quarta l'altra Rossa di Lewis Hamilton. Quinta posizione nel Gran Premio d'Australia per la McLaren di Norris davanti alla Red Bull di Verstappen ed alla Haas di Bearman. Ottava la Racing Bulls di Lindblad che ha preceduto la Audi di Bortroletto e la Alpine di Gasly che chiude la top ten.