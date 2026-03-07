Prosegue la 28esima giornata di campionato. Nel match delle 15 il Como ha battuto in trasferta 2-1 il Cagliari: a segno Baturina, Esposito e da Cunha. Alle 18 c’è Atalanta-Udinese. Alle 20.45 chiude il sabato Juventus-Pisa
La 28esima giornata di Serie A prosegue oggi con tre partite. Nel match delle 15 il Como ha battuto 2-1 in trasferta il Cagliari. Alle 18 c’è Atalanta-Udinese. Alle 20.45 chiude il sabato Juventus-Pisa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Il turno, iniziato venerdì con il successo per 2-1 del Napoli contro il Torino, prosegue domenica con Lecce-Cremonese alle 12.30, Bologna-Verona e Fiorentina-Parma alle 15, Genoa-Roma alle 18 e il derby Milan-Inter alle 20.45. Questa giornata di campionato terminerà lunedì con Lazio-Sassuolo alle 20.45.
Il tabellino di Cagliari-Como 1-2
14' pt Baturina (Co), 11' st Esposito (Ca), 32' st da Cunha (Co)
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro (28' st Zappa), Dossena, Rodriguez (33' st Idrissi; 41' st Pavoletti), Palestra, Adopo, Liteta (33' st Kilicsoy) Sulemana, Obert; Esposito (33' st Trepy), Folorunsho. All.: Pisacane
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno (36' st Alex Valle) ; Perrone (36' pt Vojvoda), Da Cunha; Baturina (36' st Sergi Roberto), Nico Paz (36' st Diego Carlos) Jesus Rodriguez; Douvikas (17' st Morata). All.: Fabregas
Ammoniti: Palestra ed Esposito per comportamento non regolamentare; Dossena e Ramon per gioco falloso.
