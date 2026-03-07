Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, il Como vince 2-1 a Cagliari. Alle 18 c’è Atalanta-Udinese, poi Juventus-Pisa

Sport
©Ansa

Prosegue la 28esima giornata di campionato. Nel match delle 15 il Como ha battuto in trasferta 2-1 il Cagliari: a segno Baturina, Esposito e da Cunha. Alle 18 c’è Atalanta-Udinese. Alle 20.45 chiude il sabato Juventus-Pisa

ascolta articolo

La 28esima giornata di Serie A prosegue oggi con tre partite. Nel match delle 15 il Como ha battuto 2-1 in trasferta il Cagliari. Alle 18 c’è Atalanta-Udinese. Alle 20.45 chiude il sabato Juventus-Pisa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Il turno, iniziato venerdì con il successo per 2-1 del Napoli contro il Torino, prosegue domenica con Lecce-Cremonese alle 12.30, Bologna-Verona e Fiorentina-Parma alle 15, Genoa-Roma alle 18 e il derby Milan-Inter alle 20.45. Questa giornata di campionato terminerà lunedì con Lazio-Sassuolo alle 20.45.

Il tabellino di Cagliari-Como 1-2

14' pt Baturina (Co), 11' st Esposito (Ca), 32' st da Cunha (Co)

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro (28' st Zappa), Dossena, Rodriguez (33' st Idrissi; 41' st Pavoletti), Palestra, Adopo, Liteta (33' st Kilicsoy) Sulemana, Obert; Esposito (33' st Trepy), Folorunsho. All.: Pisacane

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno (36' st Alex Valle) ; Perrone (36' pt Vojvoda), Da Cunha; Baturina (36' st Sergi Roberto), Nico Paz (36' st Diego Carlos) Jesus Rodriguez; Douvikas (17' st Morata). All.: Fabregas

Ammoniti: Palestra ed Esposito per comportamento non regolamentare; Dossena e Ramon per gioco falloso.

Vedi anche

Tennis, Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Avanti anche Paolini
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

Serie A
1/16
Sport

Serie A, da Tudor a Baroni: allenatori esonerati nel 2025/26

L’ormai ex allenatore del Torino è il settimo a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli altri che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Paralimpiadi invernali Milano Cortina, oggi le prime medaglie

live Sport

Prime medaglie azzurre ai Giochi: argento per Chiara Mazzel nella discesa ipovedenti AS2 e bronzo...

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026

Sport

I Giochi paralimpici invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la...

F1, qualifiche Gp d'Australia: Russell in pole, Leclerc quarto. VIDEO

Sport

Mercedes in prima fila nella prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota britannico è il...

Tennis, Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Avanti anche Paolini

Sport

Esordio sul velluto per l'altoatesino nel Masters 1000. Al secondo turno del torneo in corso sul...

Paralimpiadi 2026, bracieri accesi a Milano e Cortina

Sport

Durante la cerimonia di apertura all'Arena di Verona il presidente Sergio Mattarella, con la...

Sport: I più letti