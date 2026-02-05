Introduzione
Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono pronte per cominciare. Fino al 22 febbraio verranno assegnate medaglie in 16 diverse discipline per un totale di oltre un centinaio di gare previste nel programma dei Giochi. Dal biathlon al bob, passando per combinata nordica, hockey su ghiaccio e sci alpino, ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Il biathlon
Andando in rigoroso ordine alfabetico, c'è il biathlon tra gli sport di Milano-Cortina 2026. Comprende due discipline, ovvero tiro a segno con carabina e sci di fondo. La frazione di sci di fondo, a tecnica libera, si sviluppa su un percorso che gli atleti percorrono diverse volte, secondo la lunghezza dello stesso. A ogni giro ogni atleta si cimenta con una prova al poligono, sparando cinque colpi. I bersagli sono di due diametri, sistemati a 50 m dalla linea di tiro. Un bersaglio mancato comporta una penalità: 150 m in più da coprire (un giro di penalità) oppure un minuto aggiunto al tempo complessivo, nelle gare individuali.
Le gare di biathlon a Milano Cortina 2026 sono così suddivise:
- Individuale 20 km uomini
- Individuale 15 km donne
- Sprint 10 km uomini
- Sprint 7,5 km donne
- Inseguimento 12,5 km uomini
- Inseguimento 10 km donne
- 15 km massa uomini
- 12,5 km massa donne
- Staffetta 4 x 7,5 km uomini
- Staffetta 4 x 6 km donne
- Staffetta mista 4 x 6 km (D+U)
-
Le competizioni sono in programma ad Antholz/Anterselva, centro internazionale del biathlon nella Provincia Autonoma di Bolzano.
Il bob
Il bob è uno sport nel quale si gareggia su una slitta singola, a due o a quattro posti in base alla gara. Ha quattro pattini disposti a due a due, di cui la prima coppia è mobile e consente di fornire la direzione al veicolo, gestito dal pilota attraverso due tiranti di corda, mentre la seconda coppia è fissa. Nella parte posteriore del mezzo c'è un freno formato da denti metallici che serve per fermare il bob stesso una volta superato il traguardo. Le gare di questo sport a Milano Cortina 2026 sono suddivise così:
- Bob a 2 uomini
- Bob a 4 uomini
- Bob a 2 donne
- Mono bob donne
Le gare si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo, al Cortina Sliding Centre.
La combinata nordica
La combinata nordica comprende due distinte discipline dello sci, ovvero lo sci di fondo e il salto con gli sci. I punti del salto vengono conteggiati usando il metodo "Gundersen". Si tratta di un sistema di calcolo sviluppato dal norvegese Gunder Gundersen che si utilizza nella combinata nordica per concretizzare i punti della gara di salto con gli sci in secondi nella gara di fondo. Il punteggio della prova del salto è determinato dalla misura dello stesso e dallo stile. L'ordine di partenza del fondo è determinato dal risultato al trampolino: i punti del salto vengono convertiti in penalità di tempo. Tale conversione dei punti in penalità di tempo è legata alla tipologia della gara. Il vincitore del salto parte per primo nel fondo. Si aggiudica la gara il primo atleta a tagliare il traguardo nella prova di fondo.
Le competizioni si dividono in tre eventi maschili:
- Inseguimento individuale uomini trampolino piccolo/10 km fondo
- Inseguimento individuale uomini trampolino lungo/10 km fondo
- Team sprint
Le gare di combinata nordica si disputeranno in Val di Fiemme con lo sci di fondo a Tesero e il salto con gli sci a Predazzo.
Il curling
Nel curling tradizionale ogni squadra è composta da quattro giocatori. Il lead apre ogni End lanciando le prime due pietre. Il second si occupa dei tiri di forza e di “pulizia” del cerchio, rimozioni e colpi di potenza. Il third o vice-skip collabora con lo skip nelle scelte tattiche e tira le pietre che preparano o ribaltano la mano. Lo skip è il capitano e guida la squadra: indica traiettorie e obiettivi. Di solito tira le ultime due stones, spesso decisive. Ogni giocatore lancia due pietre per End, per un totale di otto stones a squadra. Una partita standard prevede dieci End, con eventuale End supplementare in caso di parità. Il primo club di curling era fondato in Scozia nel 1716. In Italia, la Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG) riconosce il curling come attività sportiva nel 1953.
Le competizioni a Milano Cortina 2026 si articoleranno in tre eventi:
- Donne
- Uomini
- Doppio misto
Le gare si disputeranno a Cortina d’Ampezzo.
Hockey su ghiaccio
Sport di squadra velocissimo e di grande intensità agonistica, è uno degli eventi che attira maggiormente il pubblico nelle arene Olimpiche. L'hockey su ghiaccio è uno sport di squadra dinamico ed emozionante nel quale gli atleti protagonisti devono colpire il disco con delle apposite stecche per indirizzarlo nella rete della squadra avversaria. Le competizioni a Milano Cortina 2026 si articoleranno in due eventi:
- Torneo Uomini
- Torneo Donne
Nel cuore del Milano Ice Park, la Milano Rho Ice Hockey Arena sarà uno dei luoghi più iconici dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La struttura, frutto della trasformazione degli spazi di Fiera Milano Rho, ospiterà alcune delle gare del torneo di hockey su ghiaccio.
Il pattinaggio di figura
Il pattinaggio di figura è uno sport che evidenzia le potenzialità tecniche e fisiche degli atleti. Soli o in coppia, i pattinatori e le pattinatrici che si cimentano in questa disciplina devono saper mostrare equilibrio e controllo del proprio corpo realizzando sul ghiaccio figure ed esercizi composti, accompagnati da una base musicale.
Le competizioni di pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026 si articoleranno in cinque eventi nello specifico:
- Singolo maschile
- Singolo femminile
- Coppie di artistico
- Danza su ghiaccio
- Gara a squadre
Le gare si svolgeranno alla Milano Ice Skating Arena, a Milano.
Il pattinaggio di velocità
Nasce nei Paesi Bassi verso la fine del ‘600 come metodo per spostarsi velocemente su fiumi e laghi ghiacciati e diventa disciplina Olimpica dal 1924. Le gare femminili del pattinaggio di velocità variano dai 500m ai 5.000m mentre in campo maschile si arriva fino ai 10.000m. Si tratta di distanze differenti da percorrere su un anello di ghiaccio al coperto di 400 metri. Le competizioni individuali prevedono gare su singole distanze in cui gli atleti e le atlete sfidano il cronometro. Imprevedibile, poi, è la mass start: tutti in pista contemporaneamente. Nell'inseguimento a squadre, la squadra avversaria è posizionata dall’altra parte dell’ovale come punto di riferimento per una serie di sfide nelle singole batterie fino ad arrivare alla finale. Le competizioni si articoleranno in 14 eventi, tra uomini e donne.
- 500 m donne
- 1000 m donne
- 1500 m donne
- 3000 m donne
- 5000 m donne
- Mass start donne
- Inseguimento a squadre donne
- 500 m uomini
- 1000 m uomini
- 1500 m uomini
- 5000 m uomini
- 10000 m uomini
- Mass start uomini
- Inseguimento a squadre uomini
Le gare di pattinaggio di velocità dei Giochi Olimpici Invernali saranno ospitate all’interno del moderno Milano Speed Skating Stadium, parte del Milano Ice Park.
Il salto con gli sci
Nel salto con gli sci, l'atleta deve procedere lungo una rampa, denominata "pista di lancio", dalla quale si stacca in volo, con l'obiettivo di atterrare il più lontano possibile dal trampolino. Per la classifica definitiva conta non solo la lunghezza del salto effettuato, ma anche lo stile dell'esecuzione. Le competizioni si articoleranno in sei eventi, tra uomini e donne:
- Individuale trampolino piccolo donne
- Individuale trampolino grande donne
- Individuale trampolino piccolo uomini
- Individuale trampolino grande uomini
- Super team uomini
- Gara a squadre mista
Le gare si disputeranno a Predazzo, in Val di Fiemme.
Lo sci acrobatico
Lo sci acrobatico è uno sport piuttosto recente che ha debuttato come disciplina dimostrativo ai Giochi Olimpici Invernali di Calgary 1988. Si tratta di uno sport che combina velocità, tecnica ed evoluzioni spettacolari. Le competizioni a Milano Cortina 2026 si articoleranno in 15 eventi:
- Gobbe donne
- Gobbe uomini
- Parallelo gobbe donne
- Parallelo gobbe uomini
- Salti donne
- Salti uomini
- Salti a squadre mista
- Ski cross donne
- Ski cross uomini
- Freeski halfpipe donne
- Freeski halfpipe uomini
- Freeski slopestyle donne
- Freeski slopestyle uomini
- Freeski big air donne
- Freeski big air uomini
Tutte le gare si disputeranno a Livigno, in Valtellina.
Lo sci alpinismo
Lo sci alpinismo è uno sport piuttosto faticoso ma denso di adrenalina che consente agli atleti, ma non solo, di stare a contatto con la natura nell'ambito di paesaggi sempre molto affascinanti. È particolarmente diffuso in Italia, con profonde radici storiche e sportive nelle regioni alpine. Debutterà nel programma Olimpico ai Giochi di Milano Cortina 2026 e le competizioni si divideranno in tre eventi:
- Sprint donne
- Sprint uomini
- Staffetta mista
Le gare si disputeranno a Bormio, in Valtellina.
Lo sci alpino
Lo sci alpino rappresenta uno degli sport invernali maggiormente popolari e seguiti. Fa parte del programma Olimpico fin dal 1936. Le competizioni di sci alpino a Milano Cortina 2026 si articoleranno in dieci eventi:
- Discesa donne
- Slalom donne
- Slalom gigante donne
- Super G donne
- Combinata a squadre donne
- Discesa uomini
- Slalom uomini
- Slalom gigante uomini
- Super G uomini
- Combinata a squadre uomini
Le gare femminili si disputeranno a Cortina d’Ampezzo, sulla pista del Tofane Alpine Skiing Centre, mentre quelle maschili a Bormio, sulla pista dello Stelvio Ski Centre.
Lo sci di fondo
Lo sci di fondo rappresenta la modalità più antica di sci. Nato nei Paesi dell’Europa del nord per la necessità di viaggiare su lunghe distanze lungo terreni innevati, è diventato uno sport alla fine del XIX secolo. Ai Giochi Olimpici Invernali le gare di sci di fondo saranno 12. E, tra l'altro, per la prima volta in assoluto, uomini e donne gareggiano sulle stesse distanze.
- 10 km tecnica libera individuale donne
- 10 km tecnica libera individuale uomini
- Skiathlon 10 + 10 km donne
- Skiathlon 10 + 10 km uomini
- Staffetta 4 x 7,5 km donne
- Staffetta 4 x 7,5 km uomini
- 50 km tecnica classica mass start donne
- 50 km tecnica classica mass start uomini
- Sprint donne
- Sprint uomini
- Sprint tecnica libera a squadre donne
- Sprint tecnica libera a squadre uomini
Le gare si disputeranno a Tesero, in Val di Fiemme, presso il Tesero Cross-Country Skiing Stadium.
Lo short track
E' uno degli sport più veloci dei Giochi Olimpici. Lo short track vede in pista i migliori velocisti e le migliori velociste del mondo sul ghiaccio. In particolare, gli atleti e le atlete non gareggiano contro il tempo, ma gli uni contro gli altri. Le gare di short track si svolgono su una pista più corta rispetto al pattinaggio di velocità (la pista dello short track misura 111,12 metri, mentre quella del pattinaggio di velocità è lunga 400 metri).
Le competizioni a Milano Cortina 2026 si articoleranno in nove eventi, quattro per gli uomini, quattro per le donne e un evento a squadre miste.
- 500 m donne
- 1000 m donne
- 1500 m donne
- Staffetta 3000 m donne
- 500 m uomini
- 1000 m uomini
- 1500 m uomini
- Staffetta 5000 m uomini
- Staffetta mista
Le gare si disputeranno a Milano, presso la Milano Ice Skating Arena.
Lo skeleton
Si tratta di uno dei più antichi sport invernali. A differenza dello slittino, la posizione degli atleti e delle atlete sullo skeleton è a pancia in giù. Dunque lo skeleton, piuttosto simile al bob e soprattutto allo slittino, prevede che l’atleta in gara parta in piedi, come nel bob, e dopo la spinta iniziale si lanci in posizione prona sullo skeleton, scendendo a 130-140 km/h sulla pista ghiacciata e guidando l’attrezzo attraverso i movimenti del corpo.
Le competizioni di skeleton a Milano Cortina 2026 si dividono in tre eventi:
- Uomini
- Donne
- Gara a squadre mista
Bob, skeleton e slittino saranno protagonisti al nuovo Sliding Centre di Cortina d’Ampezzo. La sede di gara sorge sul tracciato della mitica pista intitolata a Eugenio Monti, il “Rosso Volante” due volte Olimpionico di bob a Grenoble nel 1968, già teatro dei Giochi Olimpici Invernali del 1956 e di tante storiche imprese degli atleti e delle atlete azzurre.
Lo slittino
Sport che prevede anche superiori a 150 km/h lungo una pista di ghiaccio, lo slittino è considerato lo sport più veloce dei Giochi Olimpici Invernali. Gli atleti e le atlete sono sdraiati sulla schiena, su una piccola slitta, con i piedi distesi davanti a loro, e procedono lungo una pista ghiacciata a velocità significativa,senza disporre di freni meccanici. Tra l'altro, i pattini sotto la slitta sono più taglienti che nel bob o nello skeleton e più difficili da controllare.
Le competizioni a Milano Cortina 2026 si dividono in cinque eventi:
- Singolo uomini
- Singolo donne
- Doppio uomini
- Doppio donne
- Staffetta a squadre
Lo snowboard
Lo snowboard combina elementi di surf, skateboard e sci. È uno degli sport invernali più popolari e ha fatto il suo debutto ai Giochi Invernali di Nagano 1998. Le competizioni di Milano Cortina 2026 si divideranno in 11 eventi:
- Gigante parallelo donne
- Gigante parallelo uomini
- Snowboard cross donne
- Snowboard cross uomini
- Snowboard cross a squadre
- Halfpipe donne
- Halfpipe uomini
- Slopestyle donne
- Slopestyle uomini
- Big air donne
- Big air uomini
Le gare si disputeranno a Livigno, in Valtellina.