Si tratta di uno dei più antichi sport invernali. A differenza dello slittino, la posizione degli atleti e delle atlete sullo skeleton è a pancia in giù. Dunque lo skeleton, piuttosto simile al bob e soprattutto allo slittino, prevede che l’atleta in gara parta in piedi, come nel bob, e dopo la spinta iniziale si lanci in posizione prona sullo skeleton, scendendo a 130-140 km/h sulla pista ghiacciata e guidando l’attrezzo attraverso i movimenti del corpo.

Le competizioni di skeleton a Milano Cortina 2026 si dividono in tre eventi:

Uomini

Donne

Gara a squadre mista

Bob, skeleton e slittino saranno protagonisti al nuovo Sliding Centre di Cortina d’Ampezzo. La sede di gara sorge sul tracciato della mitica pista intitolata a Eugenio Monti, il “Rosso Volante” due volte Olimpionico di bob a Grenoble nel 1968, già teatro dei Giochi Olimpici Invernali del 1956 e di tante storiche imprese degli atleti e delle atlete azzurre.