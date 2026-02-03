Olimpiadi invernali, le foto storiche delle edizioni precedenti a Milano Cortina
Tutto pronto per il via alla 25esima edizione dei Giochi invernali, la terza in Italia dopo quelle del 1956 a Cortina e del 2006 a Torino. Dal primo appuntamento di Chamonix, oltre un secolo fa, a oggi ,tanti cose sono cambiate, come testiominano le immagini d'epoca delle prime Olimpiadi sulle nevi
- Quella di Milano-Cortina, al via tra tre giorni, sarà la 25esima edizione dei Giochi olimpici invernali, la terza in Italia dopo Cortina d'Ampezzo nel 1956 e Torino nel 2006
- La storia delle Olimpiadi invernali ha ufficialmente inizio a Chamonix nel 1924, sebbene alcune discipline del ghiaccio (hockey pattinaggio di figura) avessero già debuttato in precedenza all'interno delle edizioni estive di Londra 1908 e Anversa 1920
- In quel momento, sono trascorsi esattamente 28 anni dalle prime Olimpiadi moderne, andate in scena ad Atene nel 1896. Un ritardo dovuto al fatto che gli sport invernali erano appannaggio dei soli Paesi nordici, che avevano gran dimestichezza con la neve e il ghiaccio
- Le prime gare riguardano il bob, il pattinaggio di figura e di velocità, l’hockey, il salto con gli sci e il fondo. Per lo sci di discesa bisognerà invece aspettare l’appuntamento di Garmisch, in Germania, nel 1936
- L'evento di Chamonix del 1924 nasce inizialmente come 'Settimana internazionale degli sport invernali'. Solo nel 1926 il Comitato olimpico internazionale (Cio) decide di istituire ufficialmente i Giochi invernali, riconoscendo quella di Chamonix come la prima edizione: ai nastri di partenza 258 atleti di 16 nazioni, distribuiti su 16 discipline
- Nel corso di un secolo, i Giochi hanno subito trasformazioni significative, con l'effettiva separazione dalle Olimpiadi estive arrivata solo nel 1992, ad Albertville: prima di allora, i Giochi invernali ed estivi si tenevano nello stesso anno. Dal 1994 (edizione di Lillehammer), i due eventi sono stati sfalsati di due anni
- L'edizione di Cortina d'Ampezzo 1956, oltre essere la prima sul suolo italiano, è stata anche la prima a essere trasmessa in televisione, segnando una svolta mediatica per lo sport invernale
- Per quasi metà della loro storia le Olimpiadi invernali hanno fatto a meno della neve artificiale (arrivata alle Olimpiadi solo negli Anni 80), ma non è che fosse sempre disponibile: nel caso mancasse, la si andava a prendere con camion e ceste, come successo a Innsbruck, in Austria, nel 1964
- Nel 1998 snowboard e il curling (reintrodotto ufficialmente dopo le presenze iniziuali) entrano nel programma, segnando un'apertura verso discipline più giovani e spettacolari
- Nel 2022, invece, tocca a Pechino diventare la prima città della storia ad aver ospitato sia i Giochi estivi (2008) che quelli invernali