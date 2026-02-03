Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi invernali, le foto storiche delle edizioni precedenti a Milano Cortina

Sport fotogallery
10 foto
©Getty

Tutto pronto per il via alla 25esima edizione dei Giochi invernali, la terza in Italia dopo quelle del 1956 a Cortina e del 2006 a Torino. Dal primo appuntamento di Chamonix, oltre un secolo fa, a oggi ,tanti cose sono cambiate, come testiominano le immagini d'epoca delle prime Olimpiadi sulle nevi

