Olimpiadi Milano Cortina, nel capoluogo lombardo gli ospiti vip e la fiaccola. FOTO
In attesa della cerimonia di inaugurazione di domani, questo pomeriggio la fiamma olimpica è arrivata in città. In mattinata il Presidente della Repubblica Mattarella ha fatto tappa al Villaggio Olimpico mentre sono sbarcati a Malpensa JD Vance e Marco Rubio.
- Manca sempre meno alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Oggi la fiamma olimpica è arrivata nel capoluogo lombardo. In mattinata il Presidente della Repubblica Mattarella ha fatto tappa al Villaggio Olimpico mentre in città sono sbarcati anche JD Vance e Marco Rubio.
- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tarda mattinata è arrivato al Villaggio olimpico di Milano. Si è recato al murale della Tregua olimpico per firmarlo. Incontrando gli atleti ha poi detto: "La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti per superarsi, per migliorarsi, e poi c'è a fianco quella con gli altri partecipanti. Ci auguriamo che siano tante le medaglie ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, con impegno, dando tutto se stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri".
- Arianna Fontana e Carlo Mornati hanno consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella il giubbotto dell'Italia. Il capo dello Stato lo ha subito indossato.
- "Lo porterò e lo indosserò”, ha detto Mattarella agli azzurri. L'importante è il modo in cui parteciperete ai Giochi".
- Il capo dello Stato ha pranzato al Villaggio olimpico. A tavola si è seduto tra la campionessa dello short track e portabandiera dell'Italia, Arianna Fontana e l'altro pattinatore Pietro Sighel. Di fronte nel tavolo con solo atleti la signora Laura seduta tra Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto. Il menù: lasagna zucca e formaggio, pesce spada alla griglia con verdure al vapore, torta di mele e frutta di stagione.
- Il vicepresidente JD Vance è atterrato stamattina a Malpensa con moglie e figli. Si è quindi spostato all'hotel Gallia, l'albergo di lusso di fianco alla stazione Centrale di Milano. Qui la delegazione americana occupa quattro piani.
- Prima di Vance, allo scalo di Malpensa pera arrivato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il suo corteo di auto, composto da 30 mezzi, si è spostato nel capoluogo lombardo per incontrare la delegazione Usa delle Olimpiadi.
- In piazza Duomo, questa mattina, due attivisti di Greenpeace hanno esposto striscioni di protesta con un modellino con i cerchi olimpici sporchi di petrolio.