Olimpiadi 2026, chi sono gli ultimi tedofori che portano la fiamma

In mattinata la torcia è partita da viale Piero e Alberto Pirelli, zona Bicocca (in foto), per arrivare alla fermata Zara (M3/M5). Il percorso è proseguito verso Cimitero Monumentale, Cairoli, piazza della Scala, piazza Gae Aulenti, Palazzo Lombardia, Stazione Centrale, Corso XXII Marzo e Porta Romana fino all’arrivo in Darsena. Ci sarà quindi un breve tratto sui Navigli, di circa 15 minuti, in canoa. La torcia sarà portata dal campione olimpico Antonio Rossi, in coppia nel celebre K2 con Beniamino Bonomi (e un centinaio di giovani canoisti delle scuole lombarde). Dall’arrivo in Darsena fino all’accensione del braciere, la fiamma verrà riposta e custodita nella sua lanterna.

La fiaccola olimpica a Bicocca - ©IPA/Fotogramma