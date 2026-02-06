Olimpiadi 2026, chi sono gli ultimi tedofori che portano la fiamma

Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi sono gli ultimi tedofori che portano la fiamma olimpicaSport
Introduzione
Il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivato all'ultima tappa prima della cerimonia di inaugurazione, dopo che ieri la torcia ha fatto il suo ingresso nel capoluogo lombardo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Ecco il percorso, gli orari e chi ha il compito di portarla.
Quello che devi sapere
Il percorso di oggi, venerdì 6 febbraio
In mattinata la torcia è partita da viale Piero e Alberto Pirelli, zona Bicocca (in foto), per arrivare alla fermata Zara (M3/M5). Il percorso è proseguito verso Cimitero Monumentale, Cairoli, piazza della Scala, piazza Gae Aulenti, Palazzo Lombardia, Stazione Centrale, Corso XXII Marzo e Porta Romana fino all’arrivo in Darsena. Ci sarà quindi un breve tratto sui Navigli, di circa 15 minuti, in canoa. La torcia sarà portata dal campione olimpico Antonio Rossi, in coppia nel celebre K2 con Beniamino Bonomi (e un centinaio di giovani canoisti delle scuole lombarde). Dall’arrivo in Darsena fino all’accensione del braciere, la fiamma verrà riposta e custodita nella sua lanterna.
Oggi Roberto Bolle e Federica Pellegrini
Per l’ultima tappa ci sarà l’ex campionessa olimpica e nuotatrice Federica Pellegrini. E poi il ballerino Roberto Bolle, brand ambassador di Intesa Sanpaolo, che si esibirà anche a Verona per la cerimonia di chiusura dei Giochi. Tra gli altri nomi che circolano per la giornata odierna ci sono l’astronauta Luca Parmitano, il fondatore dei City Angels Mario Furlan, il capitano dell’Italvolley Simone Giannelli e forse le olimpioniche femminili.
Zlatan Ibrahimovic
Tra i tedofori del 6 febbraio c'è stato anche lo svedese Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan ed ex attaccante di numerose squadre come Juve, Inter, Barcellona e Psg.
Kirsty Coventry con la fiamma
La fiamma è passata anche nelle mani della presidente del Cio, Kirsty Coventry.
Chi saranno gli ultimi tedofori
Ancora riserbo sui nomi degli ultimi tedofori che accenderanno i due grandi bracieri: uno a Milano, all’Arco della Pace, e uno a Cortina, in piazza Dibona. Molti elementi indicano la coppia formata da Alberto Tomba-Deborah Compagnoni favorita per la sede di Milano, mentre a Cortina il duo prescelto potrebbe essere quello formato da Sofia Goggia e Gustavo Thoeni.
La fiamma nei luoghi più iconici
Ieri Milano ha accolto la fiamma dei Giochi olimpici invernali, con un itinerario che ha collegato centro storico e periferie e che ha toccato diversi luoghi iconici della città. La torcia è partita da Sesto San Giovanni ed è arrivata in serata, dopo le 20.30, in piazza Duomo, al celebration venue della 60esima tappa del percorso olimpico.
I tedofori di ieri
Tra i tedofori campioni dello sport e non solo: le ex campionesse di tennis Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, il cantante Mahmood, la ballerina Nicoletta Manni. Anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, tedoforo in zona Sant’Ambrogio. Tra gli altri nomi anche l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu e la cantante Roberta Branchini.
Gli altri tedofori di ieri
Secondo le ultime notizie, ecco una lista di altri tedofori noti che sono stati impegnati giovedì sul percorso milanese: Alberto Cova, Tessa Worley, Jessica Fox, Enzo Masiello, Oney Tapia, Dalia Dameno, Alessandro Ossola, Veronica Yoko Plebani, Federico Morlacchi, Emilio Poli, Stefano Travisani, Antonio Tartaglia.
Lodovica Comello
Lodovica Comello, cantante, attrice e conduttrice, è stata tedofora giovedì a San Donato Milanese, nell'hinterland di Milano. "Sono emozionatissima, nel briefing per tutti i tedofori ci hanno motivato e ricordato il vero ruolo da ambasciatori dei valori dello sport: amicizia, speranza, impegno e dedizione", ha detto.
Torcia al Villaggio olimpico portata anche da Ippolito e Herrnhof
La Torcia Olimpica è arrivata al Villaggio di Milano, ha fatto un giro tra i vialetti, passando dalle mani di due campioni olimpici dello short track, Ippolito Sanfratello (oro a Torino 2006) e Hugo Herrnhof (Lillehammer 1994). I ragazzi e le ragazze dello short track "sono pronti e gli auguro grandi risultati e grandi successi a questi giochi olimpici" ha detto Herrnhof.
Barlaam tedoforo
A raccogliere la fiamma per la tappa successiva fuori dal Villaggio c'era il milanese Simone Barlaam, campione paralimpico delle Fiamme Oro nel nuoto. "Sono solo 200 metri che però hanno il peso di una maratona sulle gambe per l'emozione", ha detto. Barlaam ha già partecipato alle Olimpiadi di Parigi e Tokio "ma, da milanese, essere tedoforo a Milano è un'emozione senza paragoni".
Tony Estanguet
L’ex canoista francese, vincitore di 3 ori olimpici, ha portato la fiaccola a Milano, anche in virtù del suo ruolo dirigenziale: è stato presidente del Comitato Organizzatore Olimpico e Paralimpico di Parigi 2024.
Fraser Bullock e Andrew Liveris
L'organizzatore dei Giochi di Brisbane del 2032, Andrew Liveris (a destra), consegna la torcia olimpica a Fraser Bullock, presidente e presidente esecutivo di Utah 2034. "Questa è la magia della staffetta della torcia", ha detto Bullock.
Carlo Cracco e Sunghoon
Lo chef Carlo Cracco ha fatto il tedoforo descrivendo “un’emozione unica, non tanto quella di fare il tedoforo ma proprio il fatto di avere le Olimpiadi qui. Per me è stata un'emozione pazzesca, non pensavo così tanto e quindi mi sento di dire che bisogna veramente partecipare perché se partecipiamo tutti diamo ancora un significato più forte a questa manifestazione che è meravigliosa”. Cracco ha passato poi la fiamma a Sung-hoon, membro degli ENHYPEN e star del K-Pop.
Mahmood tedoforo in piazza Duomo
In serata la fiaccola ha fatto il suo ingresso in piazza del Duomo con un tedoforo d'eccezione, Mahmood. Il cantante due volte vincitore del Festival di Sanremo si è fatto strada tra la folla che ha gremito la piazza simbolo della città.
Francesca Schiavone e Flavia Pennetta
Nella Galleria Vittorio Emanuele II, le ex campionesse di tennis Francesca Schiavone e Flavia Pennetta hanno passato la fiaccola all'etoile Nicoletta Manni per l'ultimo tratto.
Nicoletta Manni
L'accensione del braciere olimpico ha rappresentato il momento culminante della giornata, accolta da applausi di cittadini e turisti. A compiere il gesto simbolico è stata la ballerina Nicoletta Manni (in foto), étoile del Teatro alla Scala, al termine della staffetta che ha attraversato il centro cittadino.
Le proteste
Non mancano anche le proteste, con gli attivisti del comitato che racchiude le realtà contrarie ai Giochi che hanno invitato tutti a esprimere il proprio disappunto con cartelli lungo il tragitto. Ieri pomeriggio, in via Festa del Perdono, nella zona dell'Università Statale, c'è stato anche un presidio simbolico, un appuntamento della campagna 'Show Israel the red card' contro la partecipazione di Israele ai Giochi. Venerdì fiaccolata 'anti olimpica' nel quartiere di San Siro.
