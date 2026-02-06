Offerte Sky
Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura con Mariah Carey e Matilda De Angelis. FOTO

Sport fotogallery
10 foto
©Getty

Lo stadio apre le porte all’inaugurazione dei Giochi invernali, un evento "diffuso" fra il capoluogo lombardo, la località ampezzana, Livigno e Predazzo. Sul palco star italiane e internazionali, da Laura Pausini ad Andrea Bocelli, da Ghali a Mariah Carey

    Olimpiadi 2026, chi sono gli ultimi tedofori che portano la fiamma

    Sport

    Il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivato all'ultima tappa prima della...

    Casa Bianca dopo video razzista sugli Obama: "Pubblicato per errore"

    Mondo

    Il breve filmato è dedicato a presunti brogli elettorali nel Michigan nel...

    Olimpiadi 2026, risultati di oggi: Italia vince nel curling

    Sport

    In attesa della cerimonia inaugurale di questa sera a San Siro, i Giochi olimpici invernali sono...