Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura con Mariah Carey e Matilda De Angelis. FOTO
Lo stadio apre le porte all’inaugurazione dei Giochi invernali, un evento "diffuso" fra il capoluogo lombardo, la località ampezzana, Livigno e Predazzo. Sul palco star italiane e internazionali, da Laura Pausini ad Andrea Bocelli, da Ghali a Mariah Carey
- Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 prendono il via con la cerimonia inaugurale, “diffusa” fra lo stadio San Siro di Milano, Cortina d’Ampezzo Livigno e Predazzo. Presenti una cinquantina fra Capi di Stato e di Governo e teste coronate. Tante le star, italiane e internazionali, che si esibiscono: Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilda De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang.
- La cerimonia ha preso il via con una performance di 70 ballerini dell'Accademia del Teatro alla Scala, ispirata all’arte di Antonio Canova e al mito di Amore e Psiche. Un tributo alla bellezza italiana e al massimo esponente del Neoclassicismo. Al centro della scena, all'interno di una delle teche espositive, prende avvio un duetto: è il racconto di Amore e Psiche, interpretati dai ballerini Claudio Coviello e Antonella Albano.
- È poi entrata in scena l'attrice Matilda De Angelis, al centro di una performance dedicata alla musica italiana, dalla lirica all'omaggio a Raffaella Carrà.
- È poi apparsa la super ospite internazionale Mariah Carey, che ha intonato in italiano Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno e uno dei suoi brani più famosi, Nothing Is Impossible.
- È seguito il saluto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, preceduto da un video in cui il capo dello Stato arriva al San Siro in un tram guidato da Valentino Rossi.
- Modelle vestite con i colori della bandiera italiana hanno sfilato con indosso una delle ultime creazioni di Giorgio Armani. Poi la top model Vittoria Ceretti ha consegnato il tricolore ai corazzieri.
- La bandiera è stata poi issata, contemporaneamente a quella a Cortina d'Ampezzo, mentre Laura Pausini cantava l'inno nazionale.
- Dopo l'inno nazionale, l'attore Pierfrancesco Favino ha recitato L'infinito di Giacomo Leopardi.
- Segue una performance sul dialogo fra città e montagna, in una simbolica unione fra Milano e Cortina con i cerchi olimpici che si moltiplicano fino a formare il simbolo dei Giochi.
- A San Siro - e contemporaneamente a Livigno, Predazzo e Cortina - dopo le esibizioni delle star internazionali e italiane hanno sfilato gli atleti. A solcare per primi il campo del Meazza, nella tradizionale parata delle nazioni partecipanti, è stata la Grecia, mentre a chiudere sarà l'Italia.