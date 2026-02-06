Cerchi olimpici, cosa rappresentano e perché sono di 5 colori diversi

Disposti su due linee, gli anelli sono il simbolo delle Olimpiadi e anche una delle immagini più riconoscibili al mondo. I cerchi hanno un significato preciso: rappresentano l'unione e l'incontro fra tutti i popoli della Terra. I loro colori - blu, nero, rosso, giallo e verde - sono quelli più utilizzati nelle bandiere degli Stati di tutto il mondo, con l’idea quindi di rappresentare tutti

I cinque cerchi di diverso colore, che si intrecciano, disposti su due linee, sono il simbolo delle Olimpiadi e anche una delle immagini più riconoscibili al mondo. I cerchi hanno un significato preciso: rappresentano l'unione e l'incontro fra tutti i popoli della Terra. E si potrebbe pensare che il colore di ogni cerchio sia associato in modo specifico a uno dei cinque continenti (verde per l'Europa, giallo per l'Asia, nero per l'Africa, blu per l'Oceania e rosso per l'America). In realtà, non è così. I colori, più semplicemente, rappresentano quelli più utilizzati nelle bandiere degli Stati di tutto il mondo, con l’idea quindi di rappresentarli tutti, nessuno escluso (CERIMONIA DI MILANO CORTINA: TUTTE LE NEWS).