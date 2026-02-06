Quella sull'Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina è una "polemica surreale", ha detto Giorgia Meloni ai microfoni di 'Dritto e rovescio' su Rete 4. "La sezione investigativa della cosiddetta Homeland Security Investigations esiste dal 2002, collabora con l'Italia da sempre; non ha mai svolto, non potrebbe svolgere e non svolgerà operazioni di polizia, di controllo dell'immigrazione sul nostro territorio. L'attività che fanno queste realtà, non quella americana ma quelle di tutti i nostri paesi alleati, è un'attività di scambio di informazioni, di contatto con le nostre autorità, di supporto investigativo", ha precisato la premier. "Cerchiamo di essere seri su queste materie. È una polemica strumentale perché la sinistra oggettivamente è un po' a corto d'argomenti".