Al via da oggi fino al 22 febbraio i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina. Tutto pronto per la cerimonia d'apertura stasera a San Siro. Tra i circa 50 leader mondiali arrivato anche Vance. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà oggi pomeriggio in prefettura il vicepresidente Usa: insieme faranno un punto sulla sicurezza dei Giochi, i primi “diffusi” e cioè che si terranno in più città contemporaneamente
Al via ufficialmente stasera a San Siro le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, diffuse in 2 città e 3 regioni. Tutto pronto per la cerimonia d'apertura. La fiamma olimpica è arrivata ieri sera in Duomo, ad accogliere il simbolo dei Giochi Olimpici una piazza gremita di tifosi e curiosi. Stasera si terrà la cerimonia inaugurale. Il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "I valori dello sport ispirino chi governa".
Prevista stamani una manifestazione a Milano contro la presenza dell'Ice in città, mentre Oggi pomeriggio, in via Festa del Perdono, nella zona dell'Università Statale, ci sarà un presidio simbolico della campagna 'Show Israel the red card' contro la partecipazione di Israele ai Giochi. Il giorno dopo ci sarà anche una fiaccolata 'anti olimpica' nel quartiere di San Siro.
Italia nella storia, sul fronte delle gare: prima vittoria hockey donne: battuta la Francia 4-1 nel debutto dell'Arena Santa Giulia.
Onu, attivista per la pace Hassan sarà portabandiera
Il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, ha dichiarato che la poetessa nigeriana Maryam Bukar Hassan, nominata Global
Advocate for Peace per l'Onu, sarà presente alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. "Con altri influencer globali, Hassan ricoprirà il ruolo di portabandiera ufficiale olimpica". La poetessa, ha aggiunto il portavoce, "è stata selezionata per il suo impegno costante a favore dell'uguaglianza di genere, del sostegno ai giovani e per una pace inclusiva".
Meloni: "Su Ice polemica surreale, sinistra a corto di argomenti"
Quella sull'Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina è una "polemica surreale", ha detto Giorgia Meloni ai microfoni di 'Dritto e rovescio' su Rete 4. "La sezione investigativa della cosiddetta Homeland Security Investigations esiste dal 2002, collabora con l'Italia da sempre; non ha mai svolto, non potrebbe svolgere e non svolgerà operazioni di polizia, di controllo dell'immigrazione sul nostro territorio. L'attività che fanno queste realtà, non quella americana ma quelle di tutti i nostri paesi alleati, è un'attività di scambio di informazioni, di contatto con le nostre autorità, di supporto investigativo", ha precisato la premier. "Cerchiamo di essere seri su queste materie. È una polemica strumentale perché la sinistra oggettivamente è un po' a corto d'argomenti".
Cena di Gala, colloquio Vance-Zaia: vicepresidente Usa invitato a gare in Veneto
Nel corso della cena di gala con i Capi di Stato organizzata dal Cio alla Fabbrica del Vapore, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha avuto un ‘colloquio amichevole’ di qualche minuto con Luca Zaia, presidente del Consiglio Regionale del Veneto. I due si sono stretti la mano, hanno posato per qualche foto di rito e Zaia ha poi invitato Vance in Veneto, per vedere magari qualche gara olimpica. Come appreso dall’Adnkronos, il vicepresidente Usa ha poi chiesto diverse informazioni sul territorio italiano, sulle Dolomiti e sull’organizzazione delle Olimpiadi. Domande fatte anche in prospettiva, visto che nel 2028 i Giochi Olimpici faranno tappa proprio a Los Angeles.