Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: l'Italia vince nel curling

Sport
In attesa della cerimonia inaugurale di questa sera a San Siro, i Giochi olimpici invernali sono già entrati nel vivo delle gare. Mosaner e Constantini hanno vinto la terza gara del torneo di doppio misto di curling, battendo la Svizzera. In campo oggi anche hockey su ghiaccio e pattinaggio di figura

Le Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 sono già entrate nel vivo delle gare, in attesa della cerimonia inaugurale a San Siro di questa sera. Le prime medaglie verranno assegnate domani ma intanto alcuni sport sono già scesi in pista. Oggi spazio a curling, hockey su ghiaccio e pattinaggio di figura (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)

Ecco il programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.

Curling

Doppio misto · Preliminari

Italia-Svizzera: 12-4

Gran Bretagna-Svezia: 7-4

USA-Canada: 7-5

Corea del Sud vs Gran Bretagna, 14:35

Repubblica Ceca-USA, 14:35

Italia-Estonia, 14:35

Svezia-Norvegia, 14:35

Hockey su ghiaccio

Torneo femminile · Preliminari

Francia vs Giappone, 12:10

Repubblica Ceca vs Svizzera, 14:40

Pattinaggio di figura

Gara a squadre · Qualificazioni · Pattinaggio a coppie (in corso)

 

Gara a squadre · Qualificazioni · Singolo femminile, 13:35

 

Gara a squadre · Qualificazioni · Danza su ghiaccio

1º USA

2º Francia

3º Gran Bretagna

Olimpiadi 2026, chi sono gli ultimi tedofori che portano la fiamma

Gli italiani in gara

Questa mattina Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto la terza gara del torneo di doppio misto di curling, battendo 12-4 la Svizzera. Gli azzurri nei giorni scorsi avevano ottenuto una vittoria contro la Corea del Sud e una sconfitta con il Canada. Nel pomeriggio affronteranno l’Estonia. Nel pattinaggio di figura (rhythm dance), la coppia italiana Guignard-Fabbri chiude al 5° posto. In pista nel corto Coppie Artistico, Sara Conti e Niccolò Macii, mentre nel Singolo c’è Lara Naki Gutman.

Milano Cortina 2026, cosa sapere sulle 16 discipline delle Olimpiadi
