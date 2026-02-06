In attesa della cerimonia inaugurale di questa sera a San Siro, i Giochi olimpici invernali sono già entrati nel vivo delle gare. Mosaner e Constantini hanno vinto la terza gara del torneo di doppio misto di curling, battendo la Svizzera. In campo oggi anche hockey su ghiaccio e pattinaggio di figura
Le Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 sono già entrate nel vivo delle gare, in attesa della cerimonia inaugurale a San Siro di questa sera. Le prime medaglie verranno assegnate domani ma intanto alcuni sport sono già scesi in pista. Oggi spazio a curling, hockey su ghiaccio e pattinaggio di figura (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).
Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)
Ecco il programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.
Curling
Doppio misto · Preliminari
Italia-Svizzera: 12-4
Gran Bretagna-Svezia: 7-4
USA-Canada: 7-5
Corea del Sud vs Gran Bretagna, 14:35
Repubblica Ceca-USA, 14:35
Italia-Estonia, 14:35
Svezia-Norvegia, 14:35
Hockey su ghiaccio
Torneo femminile · Preliminari
Francia vs Giappone, 12:10
Repubblica Ceca vs Svizzera, 14:40
Pattinaggio di figura
Gara a squadre · Qualificazioni · Pattinaggio a coppie (in corso)
Gara a squadre · Qualificazioni · Singolo femminile, 13:35
Gara a squadre · Qualificazioni · Danza su ghiaccio
1º USA
2º Francia
3º Gran Bretagna
Gli italiani in gara
Questa mattina Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto la terza gara del torneo di doppio misto di curling, battendo 12-4 la Svizzera. Gli azzurri nei giorni scorsi avevano ottenuto una vittoria contro la Corea del Sud e una sconfitta con il Canada. Nel pomeriggio affronteranno l’Estonia. Nel pattinaggio di figura (rhythm dance), la coppia italiana Guignard-Fabbri chiude al 5° posto. In pista nel corto Coppie Artistico, Sara Conti e Niccolò Macii, mentre nel Singolo c’è Lara Naki Gutman.
