Lindsey Vonn dopo l'infortunio: "Ho rischiato l'amputazione"

Lindsey Vonn dopo l'operazione per infortunio alle Olimpiadi: "Ho rischiato amputazione"Sport
"Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano" ha detto la campionessa americana in uno video pubblicato sui social dove ha ringraziato il suo medico Tom Hackett. "Poi deciderò se togliere tutto il metallo o meno, per poi tornare in sala operatoria e finalmente aggiustare anche il crociato anteriore. Sarà una strada lunga, ma ci arriverò" ha detto la campionessa
"Il dottor Tom Hackett ha salvato la mia gamba, mi ha salvato dall'amputazione". Così Lindsey Vonn in un video pubblicato sui social dopo essere stata dimessa dall'ospedale negli Usa. "Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano - ha detto la campionessa americana - poi deciderò se togliere tutto il metallo o meno, per poi tornare in sala operatoria e finalmente aggiustare anche il crociato anteriore. Sarà una strada lunga, ma ci arriverò".
Vonn ringrazia il suo medico: "Mi ha salvato la gamba"
La fuoriclasse dello sci alpino Lindsey Vonn ha dunque rivelato di aver rischiato l'amputazione della gamba in seguito al suo infortunio avvenuto nella discesa libera dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo aver spiegato la diagnosi esatta, la quarantunenne inizia a parlare di quanto sia stata fortunata. "Il tanto sangue entrato nella gamba ferita non è riuscito a defluire e ha schiacciato i nervi e i tessuti nella zona interessata", ha spiegato Lindsey precisando che il suo medico, Tom Hackett, ha dovuto aprirle la gamba su entrambi i lati per far defluire il sangue.
Vonn: “E' stato il periodo più estremo e doloroso della vita”
“E' stato il periodo più estremo e doloroso della vita” racconta una Vonn visibilmente scossa. Nonostante la situazione difficile, Vonn vede il lato positivo e si aggrappa al mantra "tutto accade per una ragione". Attualmente Lindsey è costretta su una sedia a rotelle. "Se non mi fossi rotta il legamento crociato anteriore poco prima delle Olimpiadi, Tom non sarebbe stato lì e poi non sarebbe stato in grado di salvarmi la vita, quindi gliene sono molto grata", ha precisato la 41enne campionessa di Saint Paul in Minnesota. "Mi sono anche rotta la caviglia, quindi dovrò usare una sedia a rotelle per le prossime settimane, spero di poter passare presto alle stampelle", ha concluso Vonn.
