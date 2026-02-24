Lindsey Vonn dopo l'infortunio: "Ho rischiato l'amputazione"

"Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano" ha detto la campionessa americana in uno video pubblicato sui social dove ha ringraziato il suo medico Tom Hackett. "Poi deciderò se togliere tutto il metallo o meno, per poi tornare in sala operatoria e finalmente aggiustare anche il crociato anteriore. Sarà una strada lunga, ma ci arriverò" ha detto la campionessa ascolta articolo

"Il dottor Tom Hackett ha salvato la mia gamba, mi ha salvato dall'amputazione". Così Lindsey Vonn in un video pubblicato sui social dopo essere stata dimessa dall'ospedale negli Usa. "Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano - ha detto la campionessa americana - poi deciderò se togliere tutto il metallo o meno, per poi tornare in sala operatoria e finalmente aggiustare anche il crociato anteriore. Sarà una strada lunga, ma ci arriverò".

Instagram

Vonn ringrazia il suo medico: "Mi ha salvato la gamba" La fuoriclasse dello sci alpino Lindsey Vonn ha dunque rivelato di aver rischiato l'amputazione della gamba in seguito al suo infortunio avvenuto nella discesa libera dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo aver spiegato la diagnosi esatta, la quarantunenne inizia a parlare di quanto sia stata fortunata. "Il tanto sangue entrato nella gamba ferita non è riuscito a defluire e ha schiacciato i nervi e i tessuti nella zona interessata", ha spiegato Lindsey precisando che il suo medico, Tom Hackett, ha dovuto aprirle la gamba su entrambi i lati per far defluire il sangue. Approfondimento Sci, Lindsey Vonn rientra negli Usa dopo l'infortunio: "Grazie Italia"

2260507721 - ©Getty