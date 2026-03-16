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Bebe Vio: "Lascio la scherma, mi dedicherò all'atletica"

Sport

"Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l'ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente ma ho cercato di darmi da fare con altri sport", ha spiegato l'atleta

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Un annuncio accompagnato da una visibile commozione. Bebe Vio lascia la scherma con la quale ha conquistato l'oro paralimpico nel fioretto a Rio 2016 e Tokyo 2020 per dedicarsi all'atletica. Ospite a "Che tempo che fa", l’atleta ha dato la notizia durante l’intervista spiegando le motivazioni: "Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l'ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente ma ho cercato di darmi da fare con altri sport - ha spiegato - E adesso abbiamo, e dico 'abbiamo' con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento. Ecco, abbiamo iniziato con l'atletica. Penso di fare i 100". 

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