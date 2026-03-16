Bebe Vio: "Lascio la scherma, mi dedicherò all'atletica"

"Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l'ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente ma ho cercato di darmi da fare con altri sport", ha spiegato l'atleta

Un annuncio accompagnato da una visibile commozione. Bebe Vio lascia la scherma con la quale ha conquistato l'oro paralimpico nel fioretto a Rio 2016 e Tokyo 2020 per dedicarsi all'atletica. Ospite a "Che tempo che fa", l’atleta ha dato la notizia durante l’intervista spiegando le motivazioni: "Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l'ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente ma ho cercato di darmi da fare con altri sport - ha spiegato - E adesso abbiamo, e dico 'abbiamo' con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento. Ecco, abbiamo iniziato con l'atletica. Penso di fare i 100".