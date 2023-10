Cinque donne che con la loro straordinarietà hanno contribuito in modo significativo a fare progressi verso la parità di genere: Bebe Vio, Shonda Rhimes, Helene Darroz, Katya Echazarreta e Hui Ruoqi. Mattel le ha trasformate in 5 Barbie, ora all'asta per finanziare progetti di beneficenza con lo scopo di ridurre il divario fra uomo e donna