Elezioni comunali in Trentino Alto Adige: seggi aperti. Diretta news

Alle 7 si sono aperti i seggi per le elezioni comunali in Trentino-Alto Adige. Si vota fino alle 22. Sono chiamati alle urne gli elettori di 111 comuni nella Provincia autonoma di Bolzano e di 154 in quella di Trento. Al voto anche i due capoluoghi Trento e Bolzano. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi. L'eventuale ballottaggio è previsto per il 18 maggio. La grande incognita è l'affluenza: nel 2020 in Alto Adige si recò alle urne il 65% degli elettori e in Trentino il 61%