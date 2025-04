Elezioni comunali a Ravenna 2025, chi sono i 7 candidati sindaco

Introduzione

Sette i candidati sindaci, 18 le liste ad appoggiarli. Tutto è pronto per le elezioni comunali a Ravenna, tra le città italiane chiamate a votare domenica 25 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 26 maggio (dalle 7 alle 15). L’eventuale turno di ballottaggio è invece già fissato per domenica 8 e lunedì 9 giugno, le stesse date in cui si andrà alle urne anche per i referendum abrogativi relativi a lavoro e cittadinanza.

La tornata elettorale per Ravenna è stata anticipata rispetto a quella che sarebbe stata la scadenza ordinaria del mandato dell’ultimo primo cittadino eletto, Michele De Pascale, che l’anno scorso è passato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna ed è stato temporaneamente sostituito da Fabio Sbaraglia. Ecco chi si contende lo scranno più alto di Palazzo Merlato