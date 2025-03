Referendum 2025, quali sono i 5 quesiti e le date di voto a giugno

Per votare ai referendum è necessario presentare al seggio la tessera elettorale e un documento d'identità valido. All'elettore saranno consegnate 5 schede su cui sono riportate le domande a cui rispondere. Il voto si esprime tracciando un segno:

sul SI se favorevoli alla proposta

se favorevoli alla proposta sul NO se contrari alla proposta

Quando un referendum è abrogativo la vittoria del SI cancella del tutto o in parte la legge in questione, in caso contrario, con la vittoria del NO la norma rimane invariata. Affinché la consultazione sia ritenuta valida, il numero dei votanti deve superare il 50% degli aventi diritto al voto