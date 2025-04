Sicurezza, in Cdm il decreto che prende il posto del ddl. È polemica

Introduzione

Il Ddl Sicurezza, arenato da oltre un anno sui banchi parlamentari, cambia veste e diventa decreto: il Consiglio dei ministri ha esaminato la nuova bozza. Sulla scelta del governo è polemica. La sua trasformazione in decreto legge lo rende subito applicabile, seppur poi da convertire in legge entro 60 giorni. Le modifiche non sono però solo di forma, ma anche di sostanza: il nuovo testo recepisce i punti su cui il Quirinale aveva esposto dei rilievi, dalle rivolte in carcere all'obbligo di collaborazione tra Pa e Servizi. Si potenzia poi la tutela legale per polizia e militari.

Le opposizioni attaccano. “È un atto di una gravità assoluta, uno scardinamento della divisione dei poteri e delle regole stabilite dalla Costituzione”, denunciano ad esempio i capigruppo nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera e del Senato.

Pd, M5s, Avs e Cgil hanno dunque aderito a una manifestazione al Pantheon, promossa dalla 'Rete nazionale no al ddl sicurezza', contro "l'ennesimo blitz del governo". Il clima è teso: si registrano scontri tra forze dell'ordine e i manifestanti. Gli agenti hanno respinto alcune persone che cercavano di forzare il blocco verso palazzo Chigi dopo avere lanciato delle bottiglie.