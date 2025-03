Milano, zone rosse aumentano: prorogate fino al 30 settembre

A quelle già esistenti vanno ora ad aggiungersi le aree di via Padova, Colonne di San Lorenzo e quartiere dei Fiori nel Comune di Rozzano. In queste zone, persone pericolose per la sicurezza pubblica e con precedenti per reati contro la persone, danneggiamento e armi, possono essere sottoposte a un provvedimento di "allontanamento"

Sono cinque le zone rosse in vigore dallo scorso 30 dicembre . Si tratta delle aree intorno alle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Rogoredo, e delle zone adiacenti a piazza del Duomo, alla Darsena e ai Navigli. A queste vanno ora ad aggiungersi le aree di via Padova, Colonne di San Lorenzo e quartiere dei Fiori nel Comune di Rozzano.

A Milano nascono tre nuove zone rosse e quelle già esistenti vengono prorogate di sei mesi, fino al 30 settembre. Questo quanto deciso nella riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza presieduta dal Prefetto Claudio Sgaraglia. In queste aree, persone pericolose per la sicurezza pubblica e con precedenti per reati contro la persone, danneggiamento e armi, possono essere sottoposte a un provvedimento di "allontanamento".

I controlli nei primi tre mesi

Durante l’incontro del comitato per l'ordine e la sicurezza sono stati analizzati i risultati dei controlli effettuati dalle forze di polizia a partire dall'entrata in vigore dell’ordinanza sulle zone rosse, i quali hanno portato complessivamente all’identificazione di 132.742 persone. Sono stati emessi 1.313 ordini di allontanamento, di cui 377 per reati in materia di stupefacenti, 308 per reati contro la persona e 480 per reati contro il patrimonio. "La proroga e l’estensione dell’ordinanza rispondono alla necessità di garantire ai cittadini migliori condizioni di sicurezza, rafforzandone la reale percezione e contrastando con maggiore efficacia le condotte criminose", sottolinea la Prefettura.

Aumentato il presidio di sicurezza in via Padova

Nella zona di via Padova già dallo scorso 10 marzo - come stabilito nella riunione in prefettura a cui ha partecipato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - è stato rafforzato il presidio di sicurezza, con l'impiego di presidi mobili delle forze di polizia e squadre di intervento territoriale, soprattutto di sera e di notte. Da allora, in poco più di due settimane, i servizi svolti nella zona hanno portato all'identificazione di 3.176 persone, al controllo di 486 veicoli, all’arresto di tre persone, alla denuncia di altre 33 e all’adozione di sette provvedimenti di espulsione. Sono stati controllati anche dieci esercizi pubblici ed è stato adottato un provvedimento di sospensione della licenza da parte del questore. "Considerati i notevoli risultati conseguiti - fa sapere la Prefettura - si procederà a individuare ulteriori aree cittadine in cui svolgere analoghi servizi".