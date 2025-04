Terremoto al largo di Sicilia, scossa di magnitudo 4.8 nel Mar Ionio

Localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il sisma è stato chiaramente avvertito da Messina fino a Siracusa e in provincia di Reggio Calabria. Tantissime le testimonianze sui social. Al momento non vengono segnalati danni

Un terremoto di magnitudo 4.8 è avvenuto nel Mar Ionio Meridionale alle 3.26 della notte, ad una profondità di 48 km e a una distanza di circa 80 chilometri a est di Acireale, in provincia di Catania. Il terremoto, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato chiaramente avvertito dalla popolazione siciliana, da Messina fino a Siracusa, e in provincia di Reggio Calabria. Tantissime le testimonianze sui social. Al momento non vengono segnalati danni.