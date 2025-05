Klaus Davi ricoverato dopo malore mentre stava girando un servizio

Il giornalista è svenuto sul lungomare di San Ferdinando. "Dopo pochi minuti sono accorsi molti cittadini che hanno prontamente avvertito il 118 di Polistena che è intervenuto dopo soli 12 minuti per un codice rosso", ha fatto sapere lo staff di Davi. Attualmente si trova ricoverato all’ospedale di Polistena "per accertamenti"

Il giornalista Klaus Davi si trovava ieri mattina, 11 maggio a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, con l'intento di realizzare un servizio sulla criminalità organizzata quando nel primo pomeriggio ha accusato un malore e si è sentito male, svenendo sul lungomare del comune calabrese. Lo ha reso noto lo staff dello stesso Davi. "Dopo pochi minuti sono accorsi molti cittadini di San Ferdinando che hanno prontamente avvertito il 118 di Polistena che è intervenuto dopo soli 12 minuti per un codice rosso . Attualmente il giornalista si trova "ricoverato all’ospedale di Polistena per accertamenti", è stato comunicato. Secondo i sanitari le sue condizioni "non sono gravi", ma i medici avrebbero ritenuto necessaria la sua permanenza in ospedale per "tenerlo sotto controllo".