Milano, tranviere muore dopo pranzo con colleghi: 4 intossicati

I fatti

L'uomo aveva pranzato domenica 4 maggio in un ristorante convenzionato con Atm in via Fabio Filzi (a due passi dalla stazione Centrale) insieme ad altri 4 colleghi. I cinque si sono sentiti male quai subito e si sono rivolti a un pronto soccorso, pensando che si potesse trattare di un'intossicazione alimentare. Mercoledì Davide Teruzzi è tornato all’ospedale San Raffaele avvertendo ancora diversi disturbi. Intubato e ricoverato in terapia intensiva, è morto domenica scorsa. Ora con l'autopsia il pm di turno Roberta Amadeo vuole accertare le cause del malessere che si è rivelato fatale per il 50enne ma non per gli altri suoi quattro colleghi, dimessi senza conseguenze. Sarà invece l'Ats a verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del ristorante dove il tranviere ha consumato il pranzo che potrebbe essergli stato letale.