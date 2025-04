Turchia, 648 persone intossicate dopo aver mangiato un kebab di pollo

Scatta l’allarme nella provincia di Kocaeli, in centinaia sono finiti n ospedale per avvelenamento: due sono rimasti ricoverati ma nessun è in pericolo di vita. Intervento immediato delle forze dell'ordine dopo che gli specialisti del dipartimento regionale dell’agricoltura e delle foreste hanno rilevato una violazione degli standard igienici nazionali

Intossicazione di massa in Turchia: è successo nella provincia di Kocaeli, dove più di trecento clienti di un ristorante di kebab, chiamato shawarma in turco, del quartiere di Korfez. Avevano avvertito sintomi di nausea e forti dolori allo stomaco dopo averne consumato uno di pollo. Casi rimasti non isolati. A fine giornata è stato segnalato che 648 persone si sono recate negli ospedali locali accusando malesseri e intossicazioni. Nessuno risulta essere in gravi condizioni: 646 pazienti sono già stati dimessi, solo due restano ricoverati, ma non in pericolo di vita.