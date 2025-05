M.O., Hamas rilascia ostaggio, Netanyahu: "Nessuna tregua". LIVE

Hamas si appresta a liberare oggi l'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander dopo oltre 580 giorni di prigionia. Il gruppo terroristico palestinese ha preso la decisione come "gesto di buona volontà" nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in vista del suo viaggio nella regione, sperando che a sua volta convinca Israele a firmare un accordo per liberare gli ostaggi rimasti in cambio della fine della guerra, hanno detto al Times of Israel un funzionario statunitense, un funzionario palestinese e una terza fonte a conoscenza della questione.

L'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha chiamato ieri pomeriggio i genitori di Alexander, per informarli della notizia, ha riferito un funzionario statunitense. Gli Alexander sono volati in Israele domenica sera con l'inviato statunitense per gli ostaggi Adam Boehler, per arrivare in tempo per il rilascio di Alexander. Witkoff avrebbe dovuto volare in Israele separatamente dall'Oman, dove ieri ha tenuto il quarto round di colloqui nucleari con l'Iran.