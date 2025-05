M.O., raid Idf su ospedale Khan Younis, "colpiti terroristi". LIVE

L'emittente tv Al Jazeera riporta che il giornalista palestinese Hassan Eslaih è stato ucciso nell'attacco aereo lanciato dall'esercito israeliano (Idf) nella notte sull'ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Eslaih, secondo Al Jazeera Arabic, si trovava nel reparto ustionati, dove era stato ricoverato il mese scorso in seguito ad un attacco dell'Idf a una tenda per i media situata fuori dallo stesso ospedale. In quel raid erano morte almeno due persone, incluso un giornalista.