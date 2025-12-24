Papa Leone alla Messa di Natale: "Gesù ci porta pace, tanti auguri"

Offerte Sky
Papa Leone XIV celebra la Messa di Natale: "Gesù ci porta la pace, tanti auguri"

Mondo

Il Pontefice celebra per la prima volta la Messa di Natale a San Pietro. "Gesù Cristo che è nato per noi ci porta la pace, ci porta l'amore di Dio", così ha salutato i fedeli radunati davanti ai maxi-schermi in piazza San Pietro, poco prima dell'inizio della celebrazione

ascolta articolo

Papa Leone è entrato nella basilica di San Pietro per presiedere la sua prima messa della Notte di Natale. Concelebrano la solenne liturgia con il Pontefice, all'Altare centrale della Confessione, quasi 250 tra cardinali, vescovi e sacerdoti. Il Coro della Cappella Sistina accompagna l'ingresso con il canto "Noel". 

Il Papa a sorpresa sotto la pioggia è uscito in precedenza in piazza San Pietro per salutare i presenti prima di celebrare la messa. "Grazie per esseri venuti anche con la pioggia! Tanti auguri a tutti!" ha detto. "Gesù ci porta la pace".

