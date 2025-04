Israele, rimosso comandante responsabile uccisione soccorritori Rafah

L’esercito israeliano ha rimosso il comandante della brigata Golani, coinvolto nell’attacco del 23 marzo contro un convoglio di ambulanze a Rafah, nel Sud di Gaza, in cui sono stati uccisi 15 operatori sanitari. Il militare è stato destituito per la gestione dell’operazione e per aver fornito - durante le prime fasi dell'inchiesta - una ricostruzione "parziale e inaccurata" dell’accaduto: a renderlo noto il Times of Israel.

Indagine interna nega violazioni del codice etico

Nonostante la gravità dell’incidente, un’indagine interna condotta da un organismo indipendente dell’Idf ha concluso che non vi sono state violazioni del codice etico dell’esercito. Sono tuttavia emersi "errori professionali" e violazioni delle procedure militari, oltre a una gestione inadeguata delle conseguenze. L’Idf ha annunciato provvedimenti disciplinari anche contro altri ufficiali, ma ha ribadito l’impegno nel rispettare gli standard morali durante il conflitto.