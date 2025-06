Ucraina, pesanti bombardamenti nell'ovest: Varsavia schiera jet. LIVE

Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 49 droni ucraini in sette regioni del Paese: lo ha reso noto il ministero della Difesa, come riporta la Tass. Tredici velivoli senza pilota sono stati distrutti nella regione di Kursk, altrettanti in quella di Niznij Novgorod, nove ciascuno nelle regioni di Voronez e Orel, due ciascuno nelle regioni di Bryansk e Ciuvascia e uno nel Belgorod.