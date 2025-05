Ucraina, ucciso a Madrid Andriy Portnov: era ex consigliere di Viktor Yanukovitch

Chi era Andriy Portnov

Andriy Portnov aveva lasciato il Paese poco dopo Yanukovitch. Nel 2015 viveva in Russia. Poi si sarebbe ristabilito in Austria e nell'aprile del 2024 a Madrid. Nel 2018 l'Sbu aveva aperto una inchiesta a suo carico per tradimento, accusandolo di essere stato coinvolto nell'annessione della Crimea: caso poi chiuso nel 2019. Nel 2021, il dipartimento di Stato aveva introdotto sanzioni contro di lui, accusandolo "di aver adottato misure per controllare il sistema giudiziario, influenzare le decisioni dei giudici, affidare incarichi giudiziari a personalità leali e acquistare verdetti e sentenze". Portnov era stato colpito anche da sanzioni Ue in seguito cancellate.

L'omicidio a Madrid

Portnov è stato colpito alle spalle e alla testa da un commando di assalitori mentre saliva sulla sua auto, mezz'ora dopo l'ìnizio delle lezioni. Come ha riferito una fonte del ministero degli Interni, gli assalitori sono riusciti a fuggire in una zona boscosa. All'arrivo dei soccorsi, l'ex consigliere, colpito da tre proiettili, era già deceduto. Dall'inizio dell'invasione, ci sono stati diversi omicidi di russi e ucraini di alto profilo in Spagna. Nell'aprile del 2022 erano stati ritrovati morti Sergei Protosenyan, ex dirigente del colosso del gas Gnl Novatek, apparentemente suicida, e la moglie e figlia con ferite di coltello, nella loro villa di Lloret de Mar. Nel febbraio del 2024, era stato ucciso ad Alicante un pilota russo che aveva defezionato per l'Ucraina con il suo elicottero.