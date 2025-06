Ucraina, raid su Kiev, colpito ospedale a Odessa: un morto. LIVE

Massicci attacchi aerei russi hanno colpito le città ucraine di Kiev e Odessa nella notte, uccidendo una persona e colpendo un ospedale neonatale, come reso noto dalle autorità locali. A Kiev, almeno una persona è rimasta ferita nel distretto di Darnytsky in un attacco aereo descritto anch'esso come "massiccio" dal sindaco Vitali Klitschko, che ha menzionato un edificio in fiamme. A Odessa "i russi hanno colpito un ospedale per la maternità, un pronto soccorso ed edifici residenziali", ha affermato il governatore Oleg Kiper, aggiungendo che "un uomo di 59 anni è stato ucciso" e altre quattro persone ferite.

