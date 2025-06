Capo dell’esercito tedesco: "Nel 2029 Putin potrà attaccare la Nato"

Secondo l’ispettore generale della Bundeswehr tedesca “la Russia non interpreta la guerra e la pace come opposti, è una situazione fluida. Il Cremlino sfrutta ogni occasione per disturbare o mettere in difficoltà il nemico, sia attraverso attacchi informatici, disinformazione o il presunto danneggiamento accidentale dei cavi sottomarini. Questo fa parte degli attacchi ibridi della Russia contro l'alleanza occidentale. L'obiettivo è seminare incertezza e quindi screditare la nostra capacità di reazione. Stiamo assistendo a questo tipo di attività anche in Germania: i droni sorvolano caserme, impianti di stoccaggio del gas e sottostazioni". In ogni caso l’obiettivo per l’esercito tedesco resta quello di "dispiegare rapidamente circa 460mila soldati in caso di emergenza".