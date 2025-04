Colloqui nucleare, sabato incontro Oman. Netanyahu: non cederemo LIVE

Il ministro delle finanze israeliano, il colono e sionista religioso Bezalel Smotrich, ha chiesto l'occupazione della Striscia di Gaza e l'istituzione di un "governo militare, se necessario" nell'enclave palestinese. Rivolgendosi a Netanyahu, Smotrich ha riconosciuto che "è importante che questa guerra si concluda con la vittoria" e che questo "implica un cambiamento nel metodo, optando per l'occupazione totale della Striscia di Gaza e non temendo il governo militare se necessario, distruggendo Hamas e assicurando che Gaza non rappresenti una minaccia per lo Stato di Israele". "Questo è il modo per garantire la sicurezza e far rientrare rapidamente i rapiti", ha aggiunto su X. Ore prima, in un videomessaggio registrato e diffuso dopo lo Shabbat, Netanyahu aveva affermato che Hamas aveva "respinto l'offerta di Israele" per un cessate il fuoco, anche se il gruppo non ha ancora rilasciato una risposta ufficiale. Ha affermato che se le richieste di Hamas di porre fine alla guerra e di ritirarsi dalla Striscia di Gaza verranno accettate, il piano di Trump per le espulsioni di massa "quello che cambierebbe una volta per tutte il volto di Gaza e permetterebbe al nostro Paese di vivere in sicurezza, non si realizzerebbe".