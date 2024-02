La questione israelo palestinese, cos'è e come è nata

L'attacco da parte delle milizie di Hamas contro Israele iniziato il 7 ottobre 2023 ha riportato l’attenzione sull'ostilità tra Israele e Palestina. Tensioni radicate nel tempo hanno generato episodi di violenza e portato nei decenni scorsi a una serie di guerre che hanno coinvolto anche altri Paesi. I motivi di questo contrasto sono molto complessi, si intrecciano a questioni religiose e, con gli anni, hanno finito per mescolarsi anche ad altri interessi. Alla base c’è però una disputa territoriale, scoppiata con la creazione dello Stato di Israele e ulteriormente complicatasi con la cosiddetta "guerra dei sei giorni". Da ricordare però che Hamas non è sinonimo di Palestina : si tratta di un'organizzazione religiosa islamica palestinese, di stampo paramilitare e politico, considerata un gruppo terroristico non solo da Israele ma anche dal fronte delle potenze occidentali. Quindi: se è vero che Hamas ha radici palestinesi, non si può dire che tutti i Palestinesi si riconoscano nei metodi della lotta armata di Hamas ( IL RAGAZZO MANDATO A UCCIDERE: NUOVO PODCAST DI PAOLO TRINCIA ).

Le origini del conflitto

Quando si parla del conflitto israelo-palestinese, si prende spesso come ‘punto di partenza’ la cosiddetta dichiarazione Balfour del 2 novembre 1917. Quel giorno, con un testo di appena 67 parole, il governo inglese, per bocca del ministro degli Esteri Arthur Balfour, informò Lord Walter Rothschild, uno dei principali leader della comunità ebraica nel Paese, che vedeva “con favore la costituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico” e si sarebbe adoperato “per facilitare il raggiungimento di questo scopo”. La lettera, che nascondeva anche interessi strategici, fu scritta in un periodo in cui alcuni sostenevano che gli ebrei dovessero tornare ad abitare in Terra Santa. Al tempo stesso, precisava che non andava fatto nulla che pregiudicasse “i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche della Palestina, né i diritti e lo status politico degli ebrei nelle altre nazioni”. Negli anni successivi, diversi ebrei si spostarono in questa zona, ma questa ipotesi rimase in stand by fino a che, dopo la Seconda guerra mondiale, l’Assemblea generale dell’Onu approvò un piano di partizione della Palestina. Nacque così lo Stato di Israele, che fu proclamato il 14 maggio 1948.

Le guerre

La costituzione di Israele fu subito messa in discussione e diversi Paesi arabi decisero di attaccare per contrastare il nuovo Stato. Nonostante Israele fosse stato creato da poco, si preparava da tempo a un conflitto e riuscì a vincerlo l’anno dopo, conquistando un territorio più ampio di quello che il piano dell’Onu gli aveva assegnato. I palestinesi commemorano ogni anno questa sconfitta nel giorno della ‘Nakba’ (catastrofe), che cade il 15 maggio. Nel 1956 Israele oltrepassò poi il confine egiziano con il sostegno di Francia e Regno Unito, facendo esplodere la cosiddetta crisi di Suez. Nel 1967 scoppiò la Guerra dei sei giorni, un conflitto nato per ragioni simili a quelle che avevano contribuito alle tensioni del 1949 e portò Israele a conquistare altri territori, compresa la Cisgiordania. Contrariamente a quanto era successo in precedenza, la comunità internazionale non riconobbe le conquiste territoriali: Israele continuò però a controllarle, motivo per cui da allora si parla di 'territori occupati'. Le ostilità mai sopite fecero scoppiare un nuovo conflitto nel 1973, noto come la guerra dello Yom Kippur, che vide prevalere Israele ancora una volta. In ognuno di questi conflitti, il neo Stato si era confrontato anche con l’Egitto. A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, i rapporti tra i due Paesi iniziarono però a normalizzarsi, grazie agli accordi di Camp David. L'Egitto divenne così il primo Paese arabo a riconoscere Israele, ma il trattato di pace non fu ben visto da tutti. Il presidente Sadat, che aveva iniziato la guerra del '73 per riconquistare la penisola del Sinai e "ristabilire i diritti del popolo palestinese", fu bollato come un traditore e ucciso da alcuni integralisti islamici. Il suo Paese venne poi espulso dalla Lega araba.



La prima Intifada

Né il caso dell'Egitto né gli insuccessi militari degli altri Paesi misero a tacere le rivendicazioni palestinesi che, negli anni successivi, vennero portate avanti anche da nuove realtà, come appunto Hamas, e assunsero anche la forma della lotta armata. La tensione tornò ad alzarsi a livelli preoccupanti il 9 dicembre del 1987, quando il malcontento fece esplodere la prima “intifada delle pietre” e i manifestanti iniziarono a lanciare sassi e molotov contro le forze dell’ordine israeliane. Ufficialmente, il casus belli fu un incidente in cui un autotreno delle forze militari israeliane colpì due furgoni che trasportavano operai di Gaza a Jabaliyya, un campo profughi di 60mila persone, uccidendo quattro palestinesi. Dietro la sommossa, si nascondeva però un crescente malcontento dovuto anche all’occupazione da parte di Israele dei territori conquistati con la guerra del 1967.