Gaza, la tregua non significa fine del conflitto israelo-palestinese

Introduzione

L’accordo per una tregua tra Israele e Hamas è sempre più vicino: l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Intanto, non si fermano i raid israeliani a Gaza.

Già il fatto che ci sia in linea di principio una comunione d’intenti tra lo Stato ebraico e Hamas è un successo, data l’estrema fragilità della situazione non solo dal 7 ottobre 2023 – quando è iniziata la guerra ancora in corso nella Striscia di Gaza – ma da decenni.

Proprio questo quadro impone però prudenza nel guardare all’accordo come a una risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Le variabili che possono intervenire in corso d’opera sono molte e le ambizioni di Israele e di Hamas restano comunque contrastanti tra loro