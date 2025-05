Conclave, veto dei re sui cardinali papabili: l'ultima volta nel 1903

L'ultimo, celebre episodio risale al secolo scorso, nel 1903, quando al conclave chiamato a scegliere il successore di Leone XIII fece rumore il veto di Francesco Giuseppe d'Austria contro il cardinale Mariano Rampolla, favoritissimo ma ritenuto troppo filo-francese. Come nel medioevo, mentre le prime automobili correvano per Roma e si giravano già i primi film, si alzò in piedi il cardinale della corona austriaco Jan Puzyna, con la formula desueta: "Mi faccio onore" di riferire e dichiarare ufficialmente, "in nome e per l'autorità di Francesco Giuseppe, Imperatore d'Austria e Re d'Ungheria che, Sua Maestà Apostolica, intendendo di usare di un diritto e di un antico privilegio, pronuncia il veto d'esclusione contro l'Eminentissimo Signor Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro". I porporati rimasero di stucco ("un episodio disgustoso", commento' il cardinal Ferrari), ma alla fine in qualche modo l'ultimo veto funzionò, nessuno se la sentì' di contrariare il vegliardo imperatore e il nuovo papa fu il cardinal Sarto, Pio X