Il nuovo Papa è Prevost, si chiamerà Leone XIV. Il Conclave in diretta

"Siamo venuti per salutare Francesco, per pregare per lui. E anche per il Papa che verrà, speriamo segua i suoi insegnamenti". Sono già migliaia i pellegrini e i fedeli in fila alla basilica di Santa Maria Maggiore, presidiata dalle forze dell'ordine e dai presìdi della Protezione civile, per attraversare la porta santa per il Giubileo ma, soprattutto, per visitare la tomba del defunto pontefice. Nella seconda giornata di conclave, in molti dopo aver visitato Santa Maria Maggiore si organizzano per spostarsi nel pomeriggio in Vaticano per attendere la fumata della sera. "Francesco era il nostro Papa. Ci siamo radunate qui per dire le nostre preghiere. E dopo andremo a San Pietro, sperando di esserci per la fumata bianca", afferma suor Ania, venuta con il suo ordine dalla Polonia.