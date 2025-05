Introduzione

In pieno Conclave, mentre i cardinali elettori sono riuniti in Vaticano (LA DIRETTA), si fanno strada nuovi nomi che potrebbero diventare i successori di Papa Francesco.

Tra questi c’è l’americano Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi, Arcivescovo-Vescovo emerito di Chiclayo, promosso lo scorso 6 febbraio da Bergoglio all’Ordine dei Vescovi con il titolo della Chiesa Suburbicaria di Albano. Lunghissima la sua presenza in Sudamerica, in Perù. Ecco chi è