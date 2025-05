Pasta del Conclave, origini e ricetta del piatto povero a base di soli tre ingredienti

Bastano solo tre semplici ingredienti per dare vita a un piatto che, negli ultimi giorni, sta facendo parlare tutti. Si tratta di una ricetta tanto essenziale quanto gustosa. Scopriamo quando è nata, qual è la sua storia e come si prepara questa pietanza

Più che una semplice tradizione, alle origini della celebre "pasta del Conclave" si cela una leggenda. Secondo la storica ed esperta di ricettari Mila Fumini, si tratterebbe di un vero e proprio mito, se non addirittura di una “invenzione”. Una ricetta povera, di cui non esiste alcuna attestazione ufficiale nei documenti vaticani, ma che continua ad affascinare per la sua semplicità e il possibile carico simbolico. Proprio in queste ore, mentre 133 cardinali sono in clausura per l’elezione del nuovo pontefice, il piatto torna sotto i riflettori. Pochissimi ingredienti, nessuna codifica precisa, solo ipotesi che intrecciano austerità, mistero e suggestione. Una pasta con burro e parmigiano, forse anche un po’ di pepe, che oggi rappresenta quasi un emblema della sobria gastronomia papale (CONCLAVE, LO SPECIALE).