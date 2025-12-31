"Caro Lucio ti scrivo": Marino Bartoletti racconta Lucio Dalla

"A Lucio, perché non ho capito dove si sia nascosto". Con questa dedica si apre il libro di "Incipit" di questa settimana. Lo ha scritto uno dei giornalisti italiani più amati, Marino Bartoletti. Il Lucio della dedica è Lucio Dalla, che per più di quarant'anni è stato suo amico. A quasi quindici anni dalla sua scomparsa, Bartoletti ha ora deciso di dedicargli un libro composto di 25 lettere, intitolato "Caro Lucio ti scrivo" e pubblicato da Gallucci. In questa intervista racconta alcuni degli aneddoti e delle passioni dell'artista: dai suoi esordi musicali, al tifo per il Bologna fino al rapporto con altri grandi cantautori.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.