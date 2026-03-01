È morto il fumettista Jacopo Camagni, aveva 48 anni

Lavorava per la Marvel ed era stato autore di serie a fumetti come Nomen Omen e Arcadia ascolta articolo

Il fumetto italiano piange la scomparsa di Jacopo Camagni, talentuoso disegnatore spentosi a causa delle complicanze di un intervento al cuore. Aveva 48 anni e alle spalle quasi 30 di una eccellente carriera internazionale.

Da Lupin ai personaggi Marvel Camagni era sbocciato nel 1998 disegnando una graphic novel originale sul personaggio di Lupin III, sotto la supervisione del mangaka creatore del personaggio, Monkey Punch. Dieci anni più tardi aveva vinto il contest Marvel's ChesterQuest al New York Comic-Con, guadagnandosi un ingaggio con la casa delle idee. Con la Marvel, Camagni ha lavorato su serie e personaggi iconici quali Longshot, Occhio di Falco, Captain Marvel, gli X-Men, Visione e Scarlet Witch, Deadpool. Aveva anche contribuito alla serie di Star Wars occupandosi della serie dedicata alle avventure di Kanan Jarrus. Ultimamente era tornato sugli X-Men con la serie Generation X-23, lanciata negli Usa a inizio anno e scritta da Jody Houser.

Le serie creator-owned e il lavoro con Bonelli Artista in continua evoluzione, animato da una forte passione e dalla voglia continua di ricerca stilistica, Camagni era un abile storyteller, caratterizzato da uno stile estremamente dinamico ed espressivo. Oltre al lavoro con le grandi major, aveva collaborato con lo sceneggiatore Marco B. Bucci sulle serie creator-owned urban fantasy Nomen Omen e il suo sequel Arcadia, pubblicate in Italia da Panini Comics e negli Usa da Image Comics. Per Sergio Bonelli Editore aveva lavorato al volume antologico a colori Groucho Quarto, dedicato allo storico aiutante di Dylan Dog, e alla serie Simulacri.