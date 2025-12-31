Capodanno, come festeggiarlo due volte attraversando i fusi orari

Esistono diverse modi per riuscire nell'impresa in vista dell'imminente passaggio dal 2025 al 2026. Il percorso più emozionante prevede un viaggio da Est a ovest attraverso la Linea Internazionale del Cambio di Data, concedendosi così l'opportunità di brindare in un Paese e poi volare in un altro, aspettando di nuovo la mezzanotte e godendosi due conti alla rovescia in un unico viaggio

Festeggiare il Capodanno due volte è possibile? Certo che sì, se si sfruttano i fusi orari. Esistono diverse strategie per riuscire nell'impresa in vista dell'imminente passaggio dal 2025 al 2026. Il percorso più emozionante prevede un viaggio da Est a ovest attraverso la Linea Internazionale del Cambio di Data, concedendosi così l'opportunità di brindare in un Paese e poi volare in un altro, aspettando di nuovo la mezzanotte e godendosi due conti alla rovescia in un unico viaggio. Se si calcola il momento giusto, si può lasciare un Paese dopo aver festeggiato e atterrare in un altro che sta ancora aspettando che l'orologio scocchi il rintocco della mezzanotte.

Una sorte di viaggio nel tempo

Quando si passa da un fuso orario all'altro, è come se si facesse un salto avanti o indietro nel tempo. E il viaggio nel tempo per eccellenza avviene lungo la Linea Internazionale del Cambiamento di Data, un immaginarioo confine a zigzag che corre approssimativamente lungo il 180esimo meridiano nell'Oceano Pacifico, separando due date consecutive e segnano il confine dove si cambia data (un giorno avanti o indietro) attraversandola.

Calcolatrice alla mano per non sbagliare

Le località ideali per compiere l'impresa includono Sydney, Auckland o Tokyo, luoghi in cui il Capodanno arriva in anticipo. A quel punto, occorre prenotare un volo verso una zona più avanzata, come le Hawaii, l'Alaska o Los Angeles. Serve poi assicurarsi che il volo parta poco dopo la mezzanotte e arrivi prima della mezzanotte locale della nuova destinazione.

Ecco qualche tratta pe festeggiare due volte lo stesso Capodanno

Sebbene l'idea possa sembrare folle, alcune compagnie contribuiscono a renderla possibile e qualcuno l'ha già messa in pratica. Qualche esempio di tratta percorribile? Quella tra Auckland a Honolulu è una delle più famose. Grazie alla Linea del Cambio di Data, è possibile atterrare 10 ore prima dell'orario di partenza.

Quello da Sydney a Los Angeles è un altro esempio: è possibile partire dalla città australiana intorno alle 2 del mattino del primo gennaio e arrivare a Los Angeles la sera del 31 dicembre. Da Tokyo ad Anchorage è un'opzione più tranquilla ma altrettanto emozionante per chi desidera un Capodanno freddo e panoramico. Queste tratte si basano su voli a lungo raggio che attraversano la Linea del Cambio di Data al momento giusto. Con la giusta combinazione di tempismo, distanza ed entusiasmo, il mondo diventa una mappa per la vostra festa.