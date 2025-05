Conclave, come andò quello del 2013 che portò a elezione di Francesco

Il conclave che portò all'elezione di Francesco iniziò il 12 marzo 2013. Nel pomeriggio ci fu la prima votazione, che è sempre anche l’unica della prima giornata. Secondo quanto riporta Francesco nel testo quello della prima giornata è "più o meno di uno scrutinio di cortesia. Uno vota per l’amico, per una persona che stima… Inizia un meccanismo piuttosto noto e consolidato: quando ci sono diversi candidati forti, chi ancora è indeciso, come lo ero io, dà il suo voto a chi sa che non uscirà. Sono sostanzialmente voti “in deposito”, che attendono che la situazione si sviluppi e si dispieghi con più chiarezza".